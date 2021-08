ROMA-RAJA CASABLANCA 5-0: top e flop del match

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Si è concluso l’ultimo test amichevole del precampionato giallorosso, con la Roma che è andata a vincere il match di presentazione contro il Raja Casablanca col punteggio di 5 a 0.

Andiamo ad analizzare gli aspetti più convincenti e quelli meno di questa gara che precede l’inizio della stagione ufficiale dei giallorossi con i top e flop del match.

TOP DEL MATCH

Karsdorp – L’olandese è scatenato. Corre a mille all’ora, arando al corsia destra e rendendosi spesso pericoloso. A tratti impressionante.

Shomurodov – Timbra il cartellino anche oggi con un gol da punta vera. Nella ripresa gioca anche meglio, e serve anche l’assist per il gol di Mkhitaryan. Tignoso, ma anche tecnico. Le premesse sono scintillanti.

Mkhitaryan – Nel ruolo di trequartista si accende a sprazzi, ma anche stasera si dimostra decisivo con un gol. Sempre nel vivo del gioco, regala anche qualche bell’assist.

Carles Perez – Entra in campo nell’inedito ruolo di esterno sinistro, ma si capisce subito che è carico a pallettoni. Mette il cross per la testa di Shomurodov in occasione del gol di Mkhtaryan, poi si sposta a destra e segna una rete spettacolare delle sue. Mourinho se lo coccola.

Vina – Nel primo tempo va spesso in difficoltà quando viene attaccato, ha però mille attenuanti dalla sia parte. Lascia intravedere un bel piede e qualità interessanti. Bellissima l’azione nel finale di primo tempo, con inserimento a mille all’ora e assist per Mkhitaryan col tacco. Giocatore interessante.

Lo spirito di squadra – Il gruppo c’è, e si vede. Tutti ci tengono a fare bella figura davanti al mister, e danno il 100%. Questo è lo spirito giusto in vista dell’avvio di stagione.

DA RIVEDERE

Cristante-Veretout – Entrambi appaiono in ritardo (più che comprensibile) di condizione. La coppia non è male assortita, ma l’azzurro sbaglia qualche passaggio di troppo. Lì serve un regista con la R maiuscola, che sappia impostare il gioco.

La fase difensiva – Non benissimo la difesa quando è stata attaccata in velocità. Qualche errore di troppo nei retropassaggi. Molto meglio nel secondo tempo.

El Shaarawy – Gioca la solita partita che mette in campo da qualche tempo a questa parte: si impegna e corre molto, ma non riesce mai a incidere. Molto meglio Carles Perez nella ripresa, anche nell’inedito ruolo di esterno sinistro.

FLOP DEL MATCH

Il primo quarto d’ora – L’avvio di partita è stato davvero brutto, con tanti errori grossolani assolutamente da non permettersi quando le gare si faranno vere.

Il terreno dell’Olimpico – Irriconoscibile. Per certi versi simile a un campo di patate nonostante non cada una goccia di pioggia a Roma da giorni. Speriamo venga sistemato al più presto, prima di Roma-Fiorentina.

Giallorossi.net – A. Fiorini