(LIVE!) ROMA-SALERNITANA: 0-1 (22′ Radovanovic)

AS ROMA NEWS – Davanti a una straordinaria cornice di pubblico la Roma torna a giocare all’Olimpico per affrontare la Salernitana di Nicola e dell’ex ds Walter Sabatini.

I giallorossi sono chiamati a fare punti per mantenere saldo il quinto posto in classifica e non dovranno farsi distrarre dal pensiero della partita di giovedì con il Bodo/Glimt. I 64mila dell’Olimpico dovrebbero essere una motivazione sufficiente a fare risultato pieno.

I campani, ultimi in classifica, sembrano ormai condannati alla retrocessione e per salvarsi dovrebbero compiere un vero e proprio miracolo. Teoricamente nemmeno un pari servirebbe oggi alla Salernitana per poter sperare ancora.

LA CRONACA DEL MATCH

PRIMO TEMPO

35′ – Check del Var concluso, non c’è rigore. Ma i dubbi restano, e tanti.

34′ – Mkhitaryan steso in area da Obi, il tocco sembra netto! L’arbitro lascia correre, ora il Var deve rivedere.

30′ – Ammonito Djuric per un intervento in ritardo su Cristante. La Roma ora sta provando a darsi una svegliata e ad accelerare la manovra per tornare in parità.

22′ – GOL DELLA SALERNITANA: segna Radovanovic su punizione, un tiro potentissimo che passa in mezzo a una barriera non perfetta e batte Rui Patricio.

21′ – Ammonito Kumbulla, che stende Ederson dopo essere stato saltato al limite dell’area.

20′ – OCCASIONE ROMA! Grande ripartenza a sinistra di El Shaarawy che spacca in due la trequarti avversaria, poi assist per Mkhitaryan che calcia in corsa un po’ scoordinato, palla a lato!

13′ – Ammonito Bohinen che stende Mkhitaryan scapato via centralmente.

12′ – OCCASIONE SALERNITANA: Ederson sfonda centralmente, il centrocampista tenta la conclusione dalla distanza, Rui Patricio manda in angolo.

4′ – OCCASIONE ROMA! Guizzo di Mkhitaryan che rientra sul mancino e calcia in porta, Sepe in angolo!

0′ – Fischio dell’arbitro, si parte!

LE ULTIME IN DIRETTA DALL’OLIMPICO

Ore 17:05 – Questa la formazione ufficiale della Salernitana: Sepe; Gyomber, Radovanovic, Ranieri; Mazzocchi, Ederson, Coulibaly L., Bohinen, Obi; Djuric, Ribery.

Ore 17:00 – La Roma annuncia il proprio schieramento titolare con un tweet. Confermate le anticipazioni di Sky Sport: torna El Shaarawy, Karsdorp confermato a destra, in attacco gioca Felix con Abraham. In panchina Zaniolo, ma soprattutto Leonardo Spinazzola.

📋 Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #RomaSalernitana 🐺 🟨 DAJE ROMA DAJE! 🟥#ASRoma pic.twitter.com/90kc6lKdO4 — AS Roma (@OfficialASRoma) April 10, 2022

Ore 16:53 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena comunicata da Sky Sport: Rui Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Sergio Oliveira, Cristante, Mkhitaryan, El Shaarawy; Felix, Abraham.

Ore 16:00 – Due ore al fischio d’inizio del match. Cielo sereno sopra la Capitale, terreno dell’Olimpico che si presente in buone condizioni. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre.

ROMA-SALERNITANA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Sergio Oliveira, Cristante, Mkhitaryan, El Shaarawy; Felix, Abraham. All. José Mourinho.

A disp.: Fuzato, Mancini, Vina, Spinazzola, Maitland-Niles, Veretout, Bove, Darboe, Zalewski, Carles Perez, Zaniolo, Shomurodov.

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Radovanovic, Ranieri; Mazzocchi, Bohinen, Ederson, L. Coulibaly, Obi; Ribery, Djuric. All. Davide Nicola.

A disp.: Belec, Dragusin, Gagliolo, Jaroszynski, Veseli, Di Tacchio, Zortea, Schiavone, Kastanos, Verdi, Mikael, Vergani.

ARBITRO: Volpi di Arezzo

ASSISTENTI: Passeri e Costanzo

QUARTO UOMO: Cosso

VAR: Mazzoleni

AVAR: Capaldo

Giallorossi.net – Andrea Fiorini