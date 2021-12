(LIVE!) ROMA-SAMPDORIA: 1-1 (72′ Shomurodov, 80′ Gabbiadini)

AS ROMA NEWS – Ultimo match del girone di andata di campionato e di questo 2021 per la Roma di Josè Mourinho, che questo pomeriggio all’Olimpico affronta la Sampdoria di D’Aversa.

Dopo l’impresa di Bergamo, i giallorossi cercano di dare continuità ai propri risultati: una vittoria oggi, davanti a 50mila tifosi pronti a sostenere la squadra, riaprirebbe le speranze Champions. Ma i doriani sono pronti a giocare un brutto scherzo alla Roma, e bisognerà dare il massimo.

LA CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

91′ – Mkhitaryan calcia a giro col mancino, palla che esce di poco!

90′ – Cinque minuti di recupero.

89′ – DOPPIO CAMBIO SAMP: dentro Depaoli e Yepes, fuori Candreva e Askildsen.

87′ – La Roma attacca a testa bassa alla ricerca del nuovo vantaggio.

80′ – GOL DELLA SAMPDORIA. Segna Gabbiadini da due passi dopo un angolo dalla destra che Colley aveva deviato sul palo.

79′- Brivido in area: Askildsen salta tutti e calcia in porta, la difesa salva in angolo.

77′ – DOPPIO CAMBIO SAMP: dentro il giallorosso Ciervo e Quagliarella, fuori Bereszynski e Caputo.

76′ – OCCASIONE ROMA! Mkhitaryan lancia Zaniolo in area, Falcone in uscita bassa riesce ad anticiparlo! Poi El Shaarawy spara alle stelle.

75′ – Un quarto d’ora alla fine. Ora gli spazi si allargano, la Roma deve essere fredda e lucida nel gestire il vantaggio.

72′ – GOOOOOOOOOOOOOL!!! SHOMURODOV!!! Azione insistita di Eldor in area che col destro batte Falcone sul primo palo! La Roma la sblocca!!!

67′ – DOPPIO CAMBIO ROMA: dentro El Shaarawy e Shomurodov, fuori Vina e Veretout.

63′ – OCCASIONE ROMA! Zaniolo scarica il sinistro dalla distanza, Falcone respinge, Felix da due passi ribatte in rete ma Falcone respinge ancora! Occasionissima non sfruttata!

61′ – Ammonito Askildsen per un fallo a centrocampo.

60′ – Ammonito Falcone per perdita di tempo.

58′ – L’uscita di Abraham ha reso ancora più complicato il compito di una Roma non esaltante. L’attacco ha perso peso, la squadra fa ancora più fatica a fare gioco. La Samp, di contro, sta prendendo fiducia.

53′ – PALO DI CANDREVA! Serie di rimpalli in area, l’ex Lazio si trova la palla sul destro e calcia a botta sicura cogliendo il palo interno!

51′ – Altra occasione fallita, stavolta da Veretout, che tutto solo a destra sbaglia il cross a centro area.

47′ – CAMBIO ROMA: Abraham non ce la fa, deve uscire, dentro Felix.

46′ – Si ricomincia, nessuna novità nelle fila delle due squadre.

PRIMO TEMPO

45’+3′ – Finisce qui il primo tempo, zero a zero tra la Roma e la Samp. Giallorossi troppo imprecisi, tante le potenziali chance avute dai giallorossi, pochissime delle quali trasformate in vere occasioni da gol. La Samp, dopo un avvio promettente, non ha praticamente mai spaventato Rui Patricio. Serve più qualità e cattiveria negli ultimi metri per portarsi a casa i tre punti.

45′ – Tre minuti di recupero.

44′ – Ammonito Bereszynski per un fallo su Zaniolo che stava ripartendo.

42′ – Mkhitaryan si libera al limite per calciare ma il suo destro è troppo centrale. La Roma continua a sbagliare tantissimo negli ultimi metri.

41′ – Zaniolo tenta la conclusione potente dalla distanza, palla che esce non di molto sopra la traversa.

40′ – La Roma rischia dopo aver sprecato l’ennesima buona occasione per troppa imprecisione nell’ultima giocata, ripartenza pericolosissima della Samp sprecata da Bereszynski.

37′ – OCCASIONE ROMA! Karsdorp mette un cross perfetto per Abraham che impatta troppo davanti il pallone con la testa e la manda sopra la traversa!

36′ – Gabbiadini ha spazio per provare la conclusione dalla distanza, tiro angolato ma fortunatamente non fortissimo, Rui Patricio blocca a terra.

30′ – Ripartenza fallita dai giallorossi con Abraham lanciato da Veretout che va sul fondo e prova a metterla al centro per Zaniolo, chiude la difesa della Samp.

25′ – Ancora una potenziale occasione per la Roma, stavolta da azione d’angolo, cross deviato da Ibanez di testa, la palla passa davanti alla linea di porta ma nessuno dei giallorossi riesce a mandarla in rete.

20′ – Primi venti minuti di gioco: dopo un buon avvio della Samp, è la Roma ad avere le occasioni per colpire ma non le sfrutta a dovere. Partita ancora frammentata e dai ritmi abbastanza lenti.

16′ – Gara un po’ spezzettata dagli infortuni, ora è Colley a restare a terra.

12′ – Abraham sembra farcela e rientra in campo.

10′ – Abraham colpito alla caviglia da Colley, si scalda Shomurodov.

7′ – Vina ha spazio dal limite per calciare in porta ma la sua conclusione termina alta sopra la traversa.

3′ – OCCASIONE ROMA! Mkhtiaryan ruba palla sulla trequarti e lancia Abraham in area, l’inglese calcia in diagonale mandando a lato!

2′ – Partita meglio la Samp, subito pericolosa nell’area giallorossa. Roma un po’ sorpresa dall’avvio forte dei doriani.

0′ – Fischio di Giacomelli, comincia Roma-Sampdoria!

GLI AGGIORNAMENTI LIVE DALL’OLIMPICO

Ore 17:35 – Questa la formazione ufficiale della Sampdoria appena annunciata dal club doriano: Falcone; Bereszynski, Yoshida, O. Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Silva, Askildsen; Gabbiadini, Caputo.

Ore 17:30 – La Roma annuncia il suo undici titolare, Mourinho conferma il 3-5-2 con Smalling al centro della difesa, Karsdorp e Vina sulle fasce, Mkhitaryan intermedio e la coppia Zaniolo-Abraham in attacco.

Ore 17:23 – Ecco la formazione ufficiale della Roma scelta da Mourinho e comunicata in questi istanti da Sky Sport: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Vina; Zaniolo, Abraham.

Ore 16:30 – Cielo poco nuvoloso sopra lo stadio Olimpico. Non sono previste precipitazioni durante il match, il terreno di gioco è in buone condizioni. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali di Roma-Sampdoria.

ROMA-SAMPDORIA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Vina; Zaniolo, Abraham. All.: Mourinho.

A disp.: Fuzato, Kumbulla, Calafiori, Diawara, Darboe, Bove, Zalewski, El Shaarawy, Felix, C. Perez, Shomurodov, Borja Mayoral.

SAMPDORIA (4-4-2): Falcone; Bereszynski, Yoshida, O. Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Silva, Askildsen; Gabbiadini, Caputo. All.: D’Aversa.

A disp.: Ravaglia, Audero, Murru, Chabot, Dragusin, Thorsby, Verre, Yepes Laut, Depaoli, Quagliarella, Torregrossa, Ciervo.

ARBITRO: Giacomelli

Guardalinee: Di Gioia-Raspollini

Quarto Uomo: Maggioni

Var: Massa

Avar: Lo Cicero

Giallorossi.net – A. Fiorini