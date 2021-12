TIAGO PINTO: “Mercato? Il 90% dei nomi usciti sono bugie”

AS ROMA NOTIZIE – Il GM giallorosso Tiago Pinto risponde alle domande di DAZN nei minuti che precedono l’inizio del match Roma-Sampdoria. Ecco le dichiarazioni del dirigente portoghese sulla partita che si sta per giocare allo stadio Olimpico:

Dopo la serata disastrosa col Bodo e l’allarme di Mourinho con diversi giocatori non ritenuti al momento pronti, possiamo considerarli in uscita?

“Hai detto la parola giusta sulla serata, ma dopo tutti hanno avuto opportunità e ripreso a giocare e a far le cose bene. L’esempio è Kumbulla. Il calcio è così. Tutti insieme abbiamo fatto un disastro e abbiamo avuto la capacità di riprenderci. Il mercato è dinamico, ci sono sempre le porte aperte e dobbiamo lavorare su questo per diventare sempre più forti e allineati come abbiamo sempre detto io e l’allenatore”.

Si fanno tanti nomi, soprattutto centrocampisti. E’ il ruolo in cui intervenire di più?

“Ti posso fare una confidenza, di tutti i nomi usciti il 90% sono bugie…”