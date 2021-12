La strana storia di Falcone: il bambino di Viaggi di Nozze difenderà la porta della Samp

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Curiosità bizzarra quella che riguarda i pali della Sampdoria, che oggi pomeriggio alle 18:30 affronterà la Roma di Josè Mourinho.

In porta infatti ci sarà Wladimiro Falcone, 26 anni, secondo portiere doriano, titolare per necessità data la probabile assenza del titolare Audero. Romano di nascita, calciatore di professione che però ha un trascorso (molto lontano) da attore.

Un enfant prodige verrebbe da dire, perché Falcone, appena neonato, è apparso in una delle scene più iconiche del film Viaggi di Nozze con Carlo Verdone. Falcone è infatti il bambino che l’attore romano e romanista tiene in braccio, intento a lavarlo dopo un cambio pannolino, mentre cerca disperatamente di prenotare un charter per la Tunisia.

La “carriera” da attore di Falcone, se così possiamo definirla, si è fermata lì. I due si sono poi incontrati nel 2015 e hanno scattato una foto per immortalare la singolare reunion. Nel frattempo il giovane Wladimiro aveva mosso i primi passi nelle giovanili della Lodigiani, prima di sfiorare la Roma, la squadra per la quale tifa sin da quando è bambino.

Ma fu proprio la Sampdoria a spuntarla, prelevandolo direttamente dalla Vigor Perconti, nota società giovanile del territorio capitolino. Lui, nato e cresciuto innamorato calcisticamente di Francesco Totti, un Roma-Samp l’ha già giocato, ma nel campionato Primavera nel maggio del 2014: finí 2-0 per la Roma di Lorenzo Pellegrini.

Ma stasera sarà tutta un’altra cosa. Lui nel suo stadio, dove ha sempre sognato di giocarvi, contro la “sua” amata Roma e in un Olimpico da quasi 50mila spettatori, tra i quali dovrebbe esserci proprio Carlo Verdone. Per Falcone, a prescindere dal risultato, sarebbe la serata perfetta, quella sognata per un’intera vita.

Fonte: Repubblica.it