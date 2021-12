“ON AIR!” – AGRESTI: “La Roma stasera non può sbagliare”, CATALANI: “Reynolds via? Mi metto a disposizione come servizio taxi”, MAGNI: “Non so se rivedremo ancora i 50mila allo stadio”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Vincendo stasera saremmo in corsa Champions con Juventus, Atalanta e Milan. Se la Roma non fa la stupida stasera, e continua con questo ritmo, mi sembra la squadra più in forma tra queste. Non è facile, perchè sono quattro le squadre, ma secondo me si potrebbe fare.. Se la squadra si è convinto di essere una squadra, si può fare…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Non so se i 50mila di stasera li rivedremo allo stadio Olimpico dalle prossime partite per un certo periodo di tempo. Sarebbe un gran peccato, spero non sarà così, perchè la Roma sta traendo un grandissimo vantaggio da questa partecipazione di pubblico…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Il pari di ieri dell’Atalanta sul campo del Genoa? Mi piace pensare di aver talmente brutalizzato l’Atalanta da averle lasciato dentro qualcosa di rotto… La Roma fino all’anno scorso era una squadra senza anima, che non aveva quel suo spirito testaccino, mentre quella di quest’anno sta recuperando quel tipo di atteggiamento e anche questo aspetto contribuisce a riempire lo stadio… Oggi intanto ci saranno 50 mila spettatori e speriamo che la Roma li faccia contenti. La partita di stasera è una grande opportunità: se ci avessero detto quattro giorni fa che vincendo contro la Samp, la Roma si sarebbe ritrovata a 4 punti dal quarto posto non ci avremmo creduto mai. Vincendo stasera la Roma chiuderebbe l’anno bene, molto bene…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Mi aspetto che a gennaio alcuni buchi vengano messi a posto, in primis il terzino e poi il centrocampista centrale, che se fosse Freuler sarebbe il massimo della vita, anche se la vedo difficile. A gennaio non mi aspetto grandi cose, a giugno invece dovrai prendere altri 2-3 giocatori che invece ti devono cambiare la squadra, sempre considerando che ti tornerà Spinazzola, che se sta bene è un’arma letale per qualsiasi squadra d’Europa. Reynolds via a gennaio? Mi metto a disposizione come servizio taxi per poterlo accompagnare. Roma-Sampdoria? Ci aspetta una partita completamente diversa da quella di Bergamo…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Per la Roma stasera è una grande occasione di avvicinarsi alla zona Champions, non ce l’aspettavamo fino a un paio di settimane fa. La Roma però la partita contro la Samp non la può sbagliare, e non credo la sbaglierà anche perchè c’è l’Olimpico tutto pieno. E occhio al Milan che ha una partita complicatissima a Empoli. Per la Roma è una grandissima occasione…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Grandissima occasione per la Roma, non c’è dubbio. C’è la possibilità stasera di fare un salto in avanti e di chiudere il girone con aspettative che non erano di questo livello. La partita contro la Samp è una trappola, devi stare attento, ma la Roma oggi ha davvero una grande occasione…”

Furio Focolari (Radio Radio): “La Roma sta facendo bene, improvvisamente è cambiato tutto. La squadra vista a Bergamo è completamente diversa da quella di Venezia. Noi che dovevamo fare, commentare nella stessa maniera? Ora sembra che la Roma abbia cambiato passo, ma è una rondine che non fa primavera o sono davvero arrivate le rondini? Io penso la seconda, perchè Zaniolo e Abraham con quelle giocatore può far ambire la Roma. La partita di stasera non mi sembra difficilissima…”

Sandro Sabatini (Radio Radio): “A me i centrocampisti della Roma al completo non mi sembrano inferiori a quelli della Juve. E allora perchè non può tornare in corsa anche lei per la Champions? La Roma può farsi un bel regalo di Natale facendo solo il suo dovere stasera…”

Redazione Giallorossi.net