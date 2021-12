Roma, ecco il rinforzo a centrocampo: Grillitsch è a un passo

AS ROMA NEWS – Si avvicina il primo rinforzo per la mediana giallorossa: si tratta di Florian Grillitsch, 26 anni, centrocampista dell’Hoffenheim.

Il Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) nell’edizione odierna non ha dubbi e oggi scrive che l’austriaco è “ad un passo dalla Roma”. Tiago Pinto dunque sembra aver individuato il rinforzo ideale per il centrocampo giallorosso per qualità e costi.

Grillitsch è in scadenza di contratto e i Friedkin possono dare il via libera alla chiusura dell’affare per una manciata di milioni. Il mediano della nazionale austriaca si era messo in evidenza durante l’ultimo europeo.

Centrocampista d’ordine dotato di un’ottima visione di gioco e di un lancio preciso, Grillitsch potrebbe essere il nuovo playmaker di esperienza e carisma richiesto da Mourinho fin dall’inizio della sua avventura in giallorosso.

Fonte: Corriere dello Sport