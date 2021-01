(LIVE!) ROMA-SAMPDORIA: 0-0

AS ROMA NEWS – Primo impegno ufficiale del 2021 per la Roma, che questo pomeriggio affronta la Sampdoria del grande ex Ranieri per proseguire la sua corsa verso le zone più alte della classifica. I giallorossi, attualmente al terzo posto in campionato, devono provare a sfruttare un calendario favorevole e cercare di portare a casa sei punti nelle prossime due gare di campionato per prepararsi al meglio al doppio impegno contro Inter e Lazio.

Ma per riuscirci devono superare oggi l’ostacolo doriano, una squadra che in passato ha servito diversi sgambetti dolorosi all’Olimpico. Spazio alle ultime sulle formazioni ufficiali delle due squadre e poi vivremo insieme le emozioni del match con la diretta testuale.

ROMA-SAMPDORIA, IL RACCONTO DEL MATCH

PRIMO TEMPO

19′ – Candreva guadagna una punizione molto dubbia dal limite, contatto minimo con Veretout, l’arbitro fischia.

15′ – OCCASIONE ROMA! Pellegrini calcia in porta col sinistro dopo un assist di Karsdorp, conclusione angolata ma non potentissima, Audero si distende e devia!

12′ – OCCASIONE ROMA! Lancio a premiare il taglio di Mkhitatyan che di petto la sposta in corsa ma trova l’opposizione di Audero in uscita!

8′ – Ammonito Smalling per un pestone su Verre. Decisione discutibile di Chiffi.

6′ – Intervento dubbio di Tonelli che spinge Mkhitaryan in area, l’arbitro lascia correre. Si lamenta l’armeno, il Var resta in silenzio.

5′ – Primi cinque minuti di studio, Samp che gioca subito molto raccolta sulla propria trequarti, lasciando il pallino del gioco alla Roma. Piove forte sull’Olimpico, il campo può diventare un fattore.

0′ – Fischio di Chiffi, comincia Roma-Sampdoria!

ROMA-SAMPDORIA, LE ULTIME IN DIRETTA DALL’OLIMPICO

Ore 14:00 – La Roma ufficializza la sua formazione con il consueto tweet che riportiamo qui sotto.

Ore 13:45 – Ufficiale anche l’undici della Sampdoria, questa la formazione scelta da Ranieri: Audero; Yoshida, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Verre; Quagliarella.

Ore 13:35 – Sky Sport annuncia in anteprima la formazione ufficiale della Roma, questo l’undici scelto da mister Fonseca: Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Bruno Peres; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

Ore 13:00 – Piove sopra l’Olimpico, temperatura intorno agli otto gradi. Terreno di gioco che, nonostante le precipitazioni abbondanti della notte, dovrebbe essere in buone condizioni anche grazie all’utilizzo dei teloni. Tra poco vi comunicheremo le scelte dei due allenatori.

ROMA-SAMPDORIA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Bruno Peres; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

A disp.: Farelli, Boer, Kumbulla, Juan Jesus, Santon, Cristante, Diawara, Darboe, Carles Perez, Borja Mayoral, Providence, Podgoreanu.

All.: Fonseca.

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Yoshida, Colley, Tonelli, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby, Jankto; Verre; Quagliarella.

A disp.: Ravaglia, Letica, Bereszynski, Rocha, Regini, Silva, Leris, Damsgaard, Askildsen, Ramirez, La Gumina.

All.: Ranieri.

Arbitro: Chiffi di Padova.

Guardalinee: Di Vuolo e Di Iorio.

Quarto uomo: Sacchi.

Var: Guida.

Avar: Carbone.

Giallorossi.net – A. Fiorini