FIENGA: “El Shaarawy? Fonseca non ha fatto nomi, deciderà Tiago Pinto”

AS ROMA NOTIZIE – Il Ceo giallorosso Guido Fienga risponde alle domande di DAZN nei minuti che precedono l’inizio del match tra la Roma e la Sampdoria. Ecco le dichiarazioni del dirigente sulla partita che si sta per giocare allo stadio Olimpico:

“Siamo molto contenti che Pinto sarà il general manager dell’area sportiva, con De Sanctis che sarà il direttore. Tiago ha la capacità di lavorare in gruppo riportando alla presidenza. Stiamo alacremente al lavoro con lui, a breve sarà con noi avendo smaltito i problemi col Covid”.

L’attaccante, il portiere, il terzino: qual è l’urgenza per gennaio?

“Nel mercato di gennaio la linea guida è di fare investimenti sostenibili nel medio e lungo termine. I Friedkin hanno aumentato l’aumento di capitale dando un segnale importante per la crescita di un progetto a medio e lungo termine. Lo scorso gennaio avevamo preso Ibanez, Villar e Perez, ci era stato detto che non avevamo fatto niente, e invece ora sono dei pezzi importanti della squadra. Vogliamo puntare sullo scouting e sulla Primavera nell’ottica di sostenibilità di medio e lungo termine”.

El Shaarawy una richiesta di Fonseca?

“Fonseca non ha fatto nessun nome. Tiago Pinto lavorerà per rendere il progetto più solido. Non faccio nomi. Tiago con gli scout è al lavoro per individuare le migliori soluzioni”.