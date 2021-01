Roma, prima offerta per Soppy. Ma al Rennes non basta

AS ROMA NEWS – Tiago Pinto comincia a muoversi. Il general manager della Roma, ufficialmente in carica dal 1 gennaio, sta provando a concludere il suo primo acquisto da direttore sportivo giallorosso.

Stando a quanto rivela in questo minuti “Eurosport”, il portoghese ha avanzato al Rennes una prima offerta per avere Brandon Soppy, difensore francese di 18 anni che gioca prevalentemente da terzino destro.

La proposta dei dirigente non sembra però aver convinto il club transalpino: Pinto infatti ha messo 4 milioni sul piatto della bilancia, una cifra giudicata insufficiente dal Rennes per il suo giovane talento. La Roma sta cercando di accelerare, ma deve guardarsi da una concorrente agguerrita come il Borussia Dortmund.

Fonte: Eurosport