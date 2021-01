Madalina Ghenea: “Non c’è nessuna relazione sentimentale tra me e Zaniolo”

AS ROMA NOTIZIE – Madalina Ghenea fa chiarezza attraverso la via più istituzionale possibile: quella del comunicato. Dopo gli sviluppi della giornata di oggi, con la madre di Nicolò Zaniolo che in un’intervista a Radio Radio aveva provato a fare chiarezza sulla separazione tra il giocatore e la ex compagna Sara Scaperrotta, è ora la showgirl romena a rendere nota la propria posizione riguardo la storia con il centrocampista.

Il messaggio della ragazza è molto chiaro: “Tra me e Nicolò non c’è alcuna relazione sentimentale”. Assieme ad esso, in una nota condivisa tramite i canali social, tutta una serie di dettagli riguardanti la liaison che da giorni sta creando scalpore tra i tifosi giallorossi e non solo.

Il comunicato, destinato alle agenzie di stampa e redatto tramite uno studio legale, è stato condiviso con allegata una lunga descrizione del post, tramite la quale Madalina Ghenea ha dato un proprio giudizio riguardo la vicenda: “Cari tutti, in questi giorni sono state dette e scritte tante frasi non corrette che hanno provocato tanto dolore, preoccupazioni e tristezza a diverse persone: penso sia arrivato il momento di fare chiarezza. Sono una grande lavoratrice e sono una mamma. Non sono fidanzata da tanti mesi, l’ho detto molte volte qui sui social e nelle interviste. Gestisco da sola la mia vita e quella della mia famiglia. Mi fa sorridere pensare che le donne debbano sempre essere viste come “in cerca di marito”, come se non avessero valore già da sole”.

Madalina conclude così: “Ci sono parole molto importanti ma diverse tra loro nella vita di ognuno: amicizia, amore, fidanzamento e Famiglia. Conosco e ho conosciuto molte persone nel corso del mia vita ma solo pochi veri amici entrano a far parte della mia Famiglia perché sono una Mamma, prima di essere un personaggio pubblico. A Natale e Capodanno sono stata con le persone più care che io al mondo: mia madre e mia figlia. Un incontro grazie a degli amici in comune, chiacchiere, battute divertenti e risate insieme sui social, in trasparenza e alla luce del sole, non esprimono un fidanzamento e non nascondono altro. Non trovate?”.