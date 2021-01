Pedro ko, Fonseca spinge per avere subito l’attaccante

AS ROMA CALCIOMERCATO – Un rinforzo in attacco. E’ quello che chiedeva Fonseca alla dirigenza della Roma da tempo, e che adesso, alla luce dell’infortunio muscolare di Pedro (out 2-3 settimane), è diventata un’assoluta necessità per affrontare il ciclo di partite ravvicinate di questo mese.

Il mercato ormai è aperto, gli obiettivi della Roma sono noti: El Shaarawy è il grande favorito, Bernard l’alternativa che accontenterebbe il tecnico portoghese. Ma per arrivare a dama con uno dei due bisognerà prima attendere l’insediamento a Trigoria di Tiago Pinto, l’uomo a cui verrà affidato il mercato giallorosso.

Fonseca si augura che il rinforzo arrivi il prima possibile e non sul gong di fine gennaio, quando la Roma avrà già affrontato il tour de force di impegni che prevedono sfide importanti come il derby con la Lazio e la partitissima contro l’Inter. Senza contare che questo mese comincerà la coppa Italia, impegno da affrontare con la giusta dose di ambizioni. Poter contare su un El Shaarawy in più in rosa può davvero fare la differenza.

Giallorossi.net – F. Turacciolo