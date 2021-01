Pedro e Calafiori, stop di 2-3 settimane: a rischio per il derby

NOTIZIE ROMA CALCIO – Doppia tegola in casa Roma: lo spagnolo Pedro e il terzino sinistro Calafiori hanno riportato una lesione muscolare di primo grado al flessore della coscia destra che li metterà fuori dai giochi per circa 15-20 giorni.

Lo scrive l’edizione odierna de Il Tempo (F. Biafora). Questo vuol dire che i due non saranno a disposizione di Fonseca per i prossimi impegni della Roma: salteranno di sicuro Sampdora, Crotone e Inter, ma restano in forte dubbio per il derby contro la Lazio che si giocherà il 15 gennaio.

A questo punto è probabile rivederli di nuovo in campo solo sabato 23 gennaio per la gara di campionato contro lo Spezia. Una tegola pesante per Fonseca, che perde un attaccante partito quasi sempre titolare nella prima parte di stagione e il vice Spinazzola sulla corsia sinistra.

Fonte: Il Tempo