ROMA-SPEZIA: 2-4 (6′ Galabinov, 15′ Saponara, 43′ Pellegrini, 73′ Mkhitaryan, 107′ Verde, 119′ Saponara). Ennesima figuraccia, è già addio alla Coppa Italia

AS ROMA NEWS – Torna la Coppa Italia, con la Roma che cerca riscatto dopo la pesante sconfitta rimediata nel derby appena quattro giorni fa. A contendere ai giallorossi il passaggio ai quarti di finale c’è lo Spezia di Italiano, squadra che sta ben figurando in serie A.

Partita trappola per la squadra di Fonseca, che stasera ha tutto da perdere. La Roma è chiamata a non distrarsi e centrale la qualificazione, anche per “vendicare” la clamorosa eliminazione del 2015 per mano dei liguri, che quell’anno però giocavano nella serie cadetta. Vi lasciamo alle ultime sulle formazioni ufficiali e poi alla cronaca del match.

ROMA-SPEZIA, LA CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO SUPPLEMENTARE

120′ – Finita. Roma eliminata, ancora una volta, dallo Spezia. Giallorossi che compromettono la partita a inizio dei supplementari con una doppia, incredibile, espulsione. Poi il tracollo. I giallorossi dicono già addio alla Coppa Italia, si apre una profonda crisi dentro la squadra.

119′ – POKER SPEZIA. Segna Saponara con uno splendido pallonetto.

111′ – Ammonito Pellegrini per proteste.

110′ – Dieci minuti alla fine, ora per la Roma non serve un’impresa, ma un miracolo.

107′ – GOL DELLO SPEZIA: segna Verde, l’ex di turno, di testa dopo un cross dalla sinistra.

106′ – Si ricomincia. Quindici minuti alla fine dei supplementari.

PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE

105’+2′ – Finisce il primo tempo supplementare. La Roma è in nove, dovrà tentare reggere per i prossimi 15 minuti e portare la gara ai rigori.

105′ – Dzeko aveva un’occasione interessante per fare male alla difesa dello Spezia ma è troppo lento e si fa chiudere.

101′ – OCCASIONE SPEZIA! Conclusione di Maggiore dal limite, gran parata in angolo di Fuzato!

100′ – La Roma ora è schierata con un 4-3-1. Lo Spezia attacca, i giallorossi si difendono e faticano a ripartire.

95′ – DOPPIO CAMBIO ROMA: fuori Cristante e Pedro, dentro Fuzato e Ibanez.

92′ – ESPULSO ANCHE PAU LOPEZ! INCREDIBILE! La Roma resta in nove nel giro di un minuto! Tutto nasce dall’ennesimo errore difensivo, lo spagnolo è costretto a uscire e stende al limite Piccoli lanciato in porta!

91′ – ESPULSO MANCINI: fallo su Acampora, l’arbitro tira fuori il secondo giallo e poi il rosso!

91′ – Via ai supplementari. Nella Roma dentro Dzeko al posto di Mayoral.

SECONDO TEMPO

90’+5′ – Finiscono qua i tempi regolamentari. Alla Roma non bastano oltre 95 minuti per battere lo Spezia. I giallorossi rimontano i due gol di svantaggio ma non riescono a segnare il gol qualificazione. Serviranno altri 30 minuti di gioco.

90+4′ – OCCASIONE SPEZIA! Piccoli si gira in area e calcia col sinistro, gran parata di Pau Lopez a salvare la porta!

90+11′ – Ammonito Dell’Orco per un fallo tattico su Carles Perez.

90′ – Cinque minuti di recupero.

86′ – OCCASIONE ROMA! Cosa sbaglia Borja Mayoral! Tutto solo lo spagnolo calcia a lato dopo un regalo della difesa dello Spezia. Clamoroso!

85′ – CAMBIO ROMA: dentro Carles Perez, fuori Mkhitaryan.

81′ – OCCASIONE ROMA! Mkhitaryan scappa via a sinistra, entra in area e serve Mayoral a centro area, lo spagnolo viene anticipato di un soffio prima che potesse battere a rete!

80′ – CAMBIO SPEZIA: entra Acampora, esce Deiola.

78′ – Destro di Deiola dalla distanza, palla che esce alla destra di Pau Lopez.

75′ – OCCASIONE ROMA! Giallorossi a un passo dal 3 a 2 dopo un cross basso e forte di Karsdorp che trova la deviazione di Mayoral, palla alta!

73′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!! MKHITARYAN! Bel duetto con Mayoral che manda in porta l’armeno, Micki entra in area e con un tocco morbido batte il portiere!!

71′ – Mkhitaryan! L’armeno si inserisce bene e calcia, mandando però la palla alta!

69′ – DOPPIO CAMBIO ROMA: dentro Veretout e Karsdorp, fuori Villar e Spinazzola.

68′ – TRIPLO CAMBIO SPEZIA: dentro Piccoli, Dell’Orco e Ricci, fuori Ramos, Sena e Galabinov.

67′ – OCCASIONE ROMA! Pedro serve un pallone d’oro, solo da spingere dentro, a Mayoral che a due passi dalla porta calcia alto! Che errore!

60′ – Roma troppo molle, ci si aspettava di più dai giallorossi dopo quella seconda parte di primo tempo. Pochissime emozioni.

59′ – CAMBIO SPEZIA: esce Agudelo, entra Verde.

54′ – OCCASIONE ROMA! Mkhitaryan a sinistra mette un ottimo cross basso al centro per Mayoral che però è addirittura troppo avanti al pallone per battere in porta e cerca un improbabile colpo di tacco senza centrare la sfera!

50′ – Ammonito Mancini per un fallo su Maggiore.

46′ – Si riparte. Nessun cambio nelle due squadre.

PRIMO TEMPO

45′ – Finisce il primo tempo: Roma sotto due a uno. Inizio shock dei giallorossi che incassano due reti dopo un quarto d’ora, poi i giallorossi hanno cominciato a macinare gioco e occasioni trovando il gol però solo su rigore di Pellegrini.

43′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!! PELLEGRINI! Con freddezza spiazza il portiere dal dischetto!

41′ – CALCIO DI RIGORE PER LA ROMA! Fallo netto su Pellegrini in area!

38′ – La Roma colleziona occasioni prima con Pedro e poi con Mkhitaryan, ma continua a non sfruttare le possibili palle gol.

35′ – La Roma è in un buon momento, sta collezionando occasioni ma deve buttarla dentro.

31′ – OCCASIONE ROMA! Bruno Peres a destra mette un buon cross a centro area per Mayoral che però calcia sull’esterno della rete!

28′ – OCCASIONE ROMA! Borja Mayoral serve Pellegrini che dal limite calcia un gran destro sul quale si oppone alla grande il portiere avversario!

27′ – OCCASIONE ROMA! Spinazzola sfonda a sinistra, tenta l’azione personale con tanto di tiro-cross che termina a lato di poco!

24′ – Ammonito Ismajli per un fallo su Mkhitaryan.

22′ – OCCASIONE ROMA! Azione insistita di Mayoral a centro area, lo spagnolo non trova spazio e scarica fuori per Pellegrini che dal limite calcia col sinistro: palla che esce di poco alla destra del portiere dello Spezia.

20′ – Avvio da incubo per la Roma, sotto di due gol dopo un quarto d’ora di gioco. Ora serve una reazione, quella che è mancata contro la Lazio.

15′ – RADDOPPIO DELLO SPEZIA. SAPONARA. Errore grossolano di Kumbulla sul rinvio, i liguri recuperano palla e mettono subito Saponara in porta che col destro manda la palla sotto al sette.

13′ – Ammonito Agudelo per un fallo su Kumbulla.

12′ – La Roma prova a reagire dopo il gol subito per un rigore apparso quantomeno dubbio. Partenza in salita per i giallorossi.

6′ – GOL DELLO SPEZIA. GALABINOV. Conclusione potente e angolata, Pau Lopez aveva intuito ma non ci arriva.

5′ – CALCIO DI RIGORE PER LO SPEZIA. Maggiore steso in area da Cristante, intervento dubbio ma il Var non interviene.

1′ – OCCASIONE ROMA! Mayoral ha subito la chance di portare avanti la Roma dopo un retropassaggio sbagliato, l’attaccante di testa anticipa il portiere avversario ma da posizione molto defilata calcia alto col sinistro!

0′ – Fischio di Ghersini, comincia Roma-Spezia!

ROMA-SPEZIA, LE ULTIME LIVE DALL’OLIMPICO

Ore 20:20 – Questa la formazione ufficiale dello Spezia: Krapikas; Vignali, Erlic, Ismajli, Ramos; Deiola, Leo Sena, Maggiore; Agudelo, Galabinov, Saponara.

Ore 20:15 – La Roma annuncia la sua formazione ufficiale con un tweet che riportiamo qui sotto:

Ore 19:55 – Questa la formazione ufficiale della Roma anticipata da Sky Sport: Pau Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla; Bruno Peres, Villar, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Borja Mayoral.

Ore 19:15 – Due ore all’inizio del match. Clima piuttosto rigido all’Olimpico, ma il cielo è sereno e il campo è in buone condizioni. Tra poco le scelte definitive dei due tecnici per l’ottavo di finale a gara secca che sta per giocarsi.

ROMA-SPEZIA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla; Bruno Peres, Villar, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Borja Mayoral.

A disp.: Farelli, Boer, Juan Jesus, Smalling, Ibanez, Santon, Fazio, Karsdorp, Veretout, Perez, Podgoreanu, Dzeko.

All.: Fonseca.

SPEZIA (4-3-3): Krapikas; Vignali, Erlic, Ismajli, Ramos; Deiola, Leo Sena, Maggiore; Agudelo, Galabinov, Saponara.

A disp.: Zoet, Rafael, Acampora, Ricci, Agoume, Gyasi, Farias, Terzi, Chabot, Verde, Dell’Orco, Piccoli.

All.: Italiano.

ARBITRO: Ghersini di Genova. GUARDALINEE: Prenna e Lombardi. IV UOMO: Pasqua. VAR: Guida. AVAR: Di Vuolo.

Giallorossi.net – A. Fiorini