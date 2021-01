Roma-Gomez, affare difficile ma possibile: le ultime

AS ROMA CALCIOMERCATO – Affare difficile, ma non impossibile. La Roma e l’Atalanta continuano a dialogare riguardo al possibile trasferimento di Gomez alla corte di Paulo Fonseca. Aggiornamenti arrivano in questi minuti dal portale “Calciomercato.com“.

Ai giallorossi l’affare Papu era stato proposto da un intermediario già tempo fa, ma la Roma si era detta non interessata. Ma negli ultimi giorni le cose sembrano essere cambiate. Tiago Pinto, viste le difficoltà di El Shaarawy a liberarsi dai cinesi dello Shenua, ha cominciato a sondare altre piste.

Tra queste anche quella che porta a Gomez. L’affare è possibile a certe condizioni: in prestito con diritto di riscatto, che diventerebbe obbligo in base a facili condizioni legate alle presenze dell’argentino. Ma la Roma non ha intenzione di spendere più di 10 milioni per un giocatore di 33 anni.

I dubbi dei giallorossi sono tutti legati all’età del calciatore, mentre l’Atalanta ha delle remore a rinforzare una diretta concorrente al quarto posto. Ma i bergamaschi devono pur trovare una sistemazione al Papu, e il tempo stringe: il giocatore non accetterà destinazioni estere di secondo piano, come Turchia o Russia.

La Roma, dal canto suo, può decidere di fare uno strappo alla regola per puntare a un giocatore pronto all’uso che farebbe felicissimo Fonseca e che le permetterebbe di rinforzarsi subito nella corsa Champions. L’affare dunque resta possibile, e va monitorato da qui ai prossimi giorni.

Fonte: Calciomercato.com