ROMA-SPEZIA, i convocati di Paulo Fonseca: Diawara non è in lista, il motivo dell’esclusione

AS ROMA NEWS – Mister Paulo Fonseca ha diramato l’elenco dei convocati per la partita di questa sera tra la Roma e lo Spezia, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

Nell’elenco, reso noto dal sito del club giallorosso tramite i suoi social, spicca l’assenza di Amadou Diawara, che nelle previsioni dei giornali sarebbe dovuto partire titolare. Il motivo della sua assenza, riferiscono da Trigoria, è legato a un “fastidio tendineo alla gamba sinistra“.

In lista Santon, out Mirante, Pastore e Zanilolo. Questo il tweet con tutti i giocatori convocati dal tecnico portoghese: