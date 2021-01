Giudice Sportivo: un turno di squalifica per Mancini. Tre giocatori sotto diffida

NOTIZIE ROMA CALCIO – Sono sei i giocatori sanzionati dal Giudice sportivo di serie A, Gerardo Mastrandrea, dopo il 18esimo turno di campionato.

Due turni a Marco Sau del Benevento, sospesi per un turno Romagnoli, Saelemaekers (Milan), Mancini (Roma), Chiriches (Sassuolo) e Vignali (Spezia). Ammenda di duemila euro a Lorenzo Insigne per simulazione.

Terza sanzione per Smalling, seconda per Pedro e prima per Mkhitaryan. Restano in diffida Cristante, Ibanez e Villar, che al prossimo giallo saranno squalificati.

Fonte: legaseriea.it