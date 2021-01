“ON AIR!” – CORSI: “Alla Roma non mancano i giocatori, manca il carattere”, GALOPEIRA: “Sempre colpa di Fonseca, ai calciatori non sembra vero”, PRUZZO: “Lo Spezia è diventato uno spauracchio, come cambia il mondo”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Ma chi ha mai detto che Fonseca è come Guardiola, Klopp o Conte. Tutto al più abbiamo detto: “Provate a dare l’Inter a Fonseca“. E’ arrivata una nuova società e ha dato fiducia all’allenatore, poi è evidente che quello che è successo venerdì non deve più accadere. Ma chi deve decidere chi è l’allenatore? I giornalisti, che tutti i giorni battono come martelli…provate a pensare alla Roma che non passa il turno, o che non fa sei punti nelle prossime due partite. Che può succedere… Ma possibile che una partita persa, bruttissima, e si ricomincia la tarantella. Occhio che non va in saccoccia a Fonseca, ma va in saccoccia alla Roma… Ai giocatori non gli sembra vero che il colpevole del derby sia Fonseca. A sti ragazzi gli va sempre l’acqua per l’orto come El Shaarawy, che prima si va a guadagnare 16 milioni in Cina, ora vuole tornare alla Roma perchè c’è l’Europeo, e vuole pure la buonuscita dalla Cina! Aò!…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Trent’anni fa ci lasciava Dino Viola che è stato il presidente che ha fatto la Roma grande. E’ quello che ha dato la dimensione alla Roma, e merita il nostro ricordo, ha fatto scoprire ai tifosi della Roma che la Roma era grande, e l’ha fatta vincere. E noi siamo rimasti increduli davanti a tutto ciò. Poi sono arrivati altri presidenti che hanno vinto qualcosa… Gli unici che non hanno fatto vincere mai la Roma sono James Pallotta, Franco Baldini e Mauro Baldissoni, questo ormai lo sappiamo… Mercato? El Shaarawy è un altro figlio di Dio, non è di certo uno che ti trascina la squadra. Poi magari viene eh… Ma ditemi ora chi c’è di carattere, non c’è uno che dà il cazzotto al vetro quando esce, ora quando si perde escono tutti tranquilli a testa bassa…Alla Roma non gli mancano i giocatori, manca il carattere…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “La partita di stasera? Secondo me Fonseca ne cambia abbastanza di giocatori. Mi aspetto Kumbulla, Cristante, Diawara, Pedro, Carles Perez, Borja Mayoral…ma dovrebbe bastare per passare il turno. Anche la Roma 2 deve passare il turno stasera. Quel Roma-Spezia è una delle pagine più vergognose della storia della Roma, speriamo che non si ripeta. Dal prossimo turno la Coppa Italia comincia a vedere accoppiamenti importanti. C’è tanto pessimismo dopo venerdì, ma prendiamoci di buono il fatto che comunque andrà, il girone di andata si chiuderà con tutte le squadre in lotta per la Champions molto vicine. Il quarto posto non vale niente per chi vuole vincere qualcosa, ma serve per il percorso che devi fare per crescere. E’ un percorso inevitabile…”

Dario Bersani (Tele Radio Stereo): “Milik va al Marsiglia? Aspettiamo che diventi ufficiale, ma non è che parliamo della Juve… Era un centravanti che poteva fare le fortune di tante squadre più importanti, il problema è che non c’è più un soldo per nessuno… Si continua a parlare di terzino per la Roma, ma da dove filtrano queste notizie? Friedkin e Pinto non parlano con nessuno… Stasera bisogna voltare pagina, ma non a chiacchiere, coi fatti. Vedremo cosa dirà il campo. Sabato si chiude il girone di andata, e saranno risultati indicativi…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Gente come Dzeko, Pellegrini, Mkhitaryan sono i giocatori più forti e rappresentativi di questa squadra, ed è giusto che ci mettano la faccia quando ci sono questi scivoloni, ma io parlo del campo, devono dare risposte nelle partite dopo. Sarà fondamentale superare il turno. Roma-Lazio in semifinale? Secondo me una delle due non ci arriva…La Roma non so, ma credo che sarà l’Atalanta a passare e non la Lazio… Gli insulti a Ibanez? Una vergogna…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Ora lo Spezia è diventato uno spauracchio: come cambia il mondo… Fonseca nel derby ha sbagliato tanto, ma gli si deve riconoscere di aver trovato una quadra e che ha dato un’identità alla squadra. Ora deve risolvere il problema di affrontare le big. Forse è anche un limite della squadra. Vincere stasera sarebbe il modo migliore per onorare Dino Viola…”

Sandro Sabatini (Radio Radio): “La Roma non è ben allenata, si vede i pessimi secondi tempi che la squadra fa. Io dico che fisicamente i giocatori non stanno benissimo. Questa è una mia impressione. Fonseca? Non mi è piaciuto il modo di giocare lui il derby, è rimasto a porgere l’altra guancia mentre prendeva gli schiaffi…”

