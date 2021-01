Fonseca non rischia, ma rispunta Sarri per la prossima stagione

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma rischia grosso. La partita di stasera è una di quelle dove hai tutto da perdere e niente da guadagnare, e il trappolone arriva proprio all’indomani di un derby perso rovinosamente.

L’atmosfera in casa giallorossa è rovente: i tifosi non sono soddisfatti, e i giornali oggi parlano di una partita da non sbagliare. Se malauguratamente la Roma dovesse di nuovo essere eliminata dalla Coppa Italia per mano dello Spezia (successe già a Garcia nel 2015), Fonseca si troverebbe di nuovo nella tempesta.

Il tecnico portoghese però, scrive oggi il Corriere della Sera (L. Valdiserri), non è nella situazione in cui si trovava Rudi Garcia, la cui sorte era già compromessa da tempo. Anche in caso di sconfitta stasera, Fonseca non sarebbe a rischio. Ma la Roma deve dare un segnale di svolta per evitare una nuova crisi.

Il ko nel derby infatti è stato particolarmente pesante, il quarto posto è a rischio, e stanno tornando ad aleggiare i nomi dei possibili sostituti di Paulo Fonseca sulla panchina giallorossa. Non a caso i bookmakers si sono già lanciati sul nome di Maurizio Sarri per la prossima stagione. Il tecnico toscano vuole rimettersi in gioco, e la piazza di Roma lo stuzzica.

Fonte: Corriere della Sera