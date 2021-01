Roma, il mercato entra nel vivo. Arriva l’attaccante, ma se parte Diawara c’è anche un centrocampista

AS ROMA CALCIOMERCATO – Si entra nel vivo del mercato. Gli ultimi dieci giorni di gennaio sono da sempre quelli che danno lo sprint giuste alle operazioni, sia in entrata che in uscita. La Roma continua a muoversi sotto traccia, aspettando proprio che le cose si smuovano.

Si parla tanto di terzini, da Reynolds a Montiel, ma la priorità di Fonseca resta l’attaccante, racconta l’edizione odierna de Il Messaggero (S. Carina). El Shaarawy o Bernard, da questi due nomi non si dovrebbe uscire salvo sorprese dell’ultimo minuto. Ma qualcosa potrebbe succedere anche a centrocampo.

Tutto dipenderà dal destino di Diawara: se il guineano non dovesse giocare nemmeno oggi contro lo Spezia, allora l’intento del club sarebbe quello di liberarsene già da gennaio per investire altrove.

Obiettivi? Di sicuro Sofyane Amrabat è un giocatore che interessa, ma la Fiorentina in questo momento ci pensa bene a lasciarlo andare. Tiago Pinto potrebbe anche avere anche un nome già pronto nel taschino da tirare fuori al momento opportuno.

Fonte: Il Messaggero