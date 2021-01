Il mantra di Trigoria: mercato a zero euro. Si avvicina Otavio

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Fonseca chiede rinforzi a gran voce, ma dentro Trigoria il mantra resta sempre lo stesso: il mercato si può fare, ma senza soldi. A zero euro. Lo sostiene l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (M. Cecchini).

In questo momento di soldi in cassa non ce ne sono, e questa sessione invernale di calciomercato andrà affrontata con prestiti e scambi, mentre quella di giugno vivrà anche di qualche colpo a parametro zero.

Ecco perchè la Roma aspetta ancora che El Shaarawy si liberi dallo Shangai Shenua per firmare con i giallorossi a costo zero. L’alternativa è Bernard, ma anche l’operazione è fattibile se si può intavolare uno scambio con Olsen, che l’Everton vorrebbe trattenere.

E per giugno Tiago Pinto si sta muovendo forte su Otavio del Porto: 25 anni, è un trequartista che può giocare anche da esterno offensivo. Il brasiliano è in scadenza di contratto e può arrivare senza spendere soldi per il cartellino. Piace anche al Milan, ma i giallorossi possono contare sui buoni rapporti del nuovo general manager in Portogallo.

Fonte: Gazzetta dello Sport