Carles Perez, no al prestito: vuole giocarsi le sue chance nella Roma

AS ROMA NEWS – Niente cessione a gennaio. Carles Perez dice no all’ipotesi di una partenza, seppure soltanto in prestito, durante questa sessione di mercato.

Il giocatore, nonostante il poco spazio trovato con Fonseca in questa stagione, vuole ancora giocarsi le sue chance con la maglia giallorossa. Lo scrive l’edizione odierna de Il Tempo (F. Biafora).

Su di lui c’erano state diverse manifestazioni di interesse anche di club di serie A, e la Roma sembrava disponibile a lasciar partire il ragazzo fino a giugno, con la speranza che potesse mettere minuti ed esperienza nelle gambe in qualche “piccola” del nostro campionato. Ma il giocatore non sembra interessato a questa soluzione.

Fonte: Il Tempo