Roma, ecco i calciatori che reggono lo spogliatoio. Ma manca ancora un leader

NOTIZIE ROMA CALCIO – A questa Roma manca un leader. Lo sostiene l’edizione odierna de La Repubblica (M. Pinci). Il rovescio subito nel derby con la Lazio ha evidenziato una lacuna non secondaria: l’assenza di un giocatore in grado di trascinare la squadra.

Manca un leader non solo tecnico, ma che sappia incidere sull’atteggiamento della squadra nei momenti di fragilità. Questa sera la sfida allo Spezia che nel 2015 fu il prologo dell’esonero di Garcia. Fonseca non rischia tanto, non subito almeno. Ma non è certo l’uomo in grado di trascinare la squadra fuori dalla palude.

Finora ci ha pensato un gruppo solido di calciatori italiani: Pellegrini che ha “recuperato” Karsdorp, Mirante che tiene saldo il legame tra la squadra e Zaniolo. Poi Mancini, Cristante, Spinazzola, Mkhitaryan. Manca però qualcosa: il carisma, che tra inesperienza e indole, nel roster romanista non abbonda.

Fonte: La Repubblica