Roma, si cambia: contro lo Spezia cinque novità

AS ROMA NEWS – Vietato sbagliare. Contro lo Spezia stasera la Roma non potrà permettersi passi falsi, scrive l’edizione odierna de Il Messaggero (S. Carina – A. Angeloni), perchè l’eliminazione dalla Coppa Italia sarebbe clamorosa e deleteria.

Fonseca cambia, ma senza stravolgere la squadra: ci saranno 4 o 5 novità di formazione, che coinvolgeranno tutti i settori del campo. In difesa soprattutto, con Cristante che tornerà a fare il centrale al posto di Smalling, e Kumbulla che tornerà titolare dopo diverse panchine.

A centrocampo Villar potrebbe restare fuori a discapito di Diawara, che non gioca dal 13 dicembre e chiede una nuova chance. Sulle fasce turno di riposo per Karsdorp (giocherà Bruno Peres) mentre Spinazzola è chiamato agli straordinari vista l’assenza di Calafiori. In attacco riecco Pedro, con Fonseca che sta pensando a una staffetta tra Mkhitaryan e Pellegrini.

Al centro dell’attacco nessun dubbio: Edin Dzeko lascerà stavolta il posto allo spagnolo Borja Mayoral, fino ad ora sempre protagonista quando è stato chiamato in causa. La Roma ha l’occasione per approdare ai quarti di finale (dove incontrerebbe il Napoli) e di fare un altro scatto verso la Champions, dovendo giocare di nuovo con lo Spezia e con il Verona in campionato, prima dello scontro diretto con la Juve, a Torino. Ecco, quel giorno sapremo quali saranno le reali possibilità dei giallorossi, in attesa che torni l’Europa League. Obiettivo anche quello.

Fonte: Il Messaggero