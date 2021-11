ROMA-TORINO: 1-0. Abraham stende i granata, tre punti pesanti strappati col cuore

AS ROMA NEWS – L’Olimpico torna a riempirsi nonostante il tempo inclemente di questi giorni: la Roma infatti affronta il Torino nel match valido per la 14esima giornata di campionato di Serie A.

I giallorossi, reduci da due vittorie consecutive, vogliono continuare la striscia positiva e approfittare dei passi falsi di qualche diretta concorrente. I granata, allenati da Juric, sono pronti a dare battaglia su ogni pallone: servirà una partita di grande qualità per vincere.

LA CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

95′ – Finita! Vince la Roma! I giallorossi superano il Torino dopo una partita brutta, sporca e giocata col cuore dai ragazzi di Mourinho. La decide un gol di Abraham nel primo tempo. Nella ripresa spingono i granata ma la difesa giallorossa regge bene. Tre punti pesanti per la classifica.

94′ – Ammonito Kumbulla. Ultima occasione per il Torino da un piazzato.

93′ – CAMBIO ROMA: dentro Kumbulla, fuori Perez.

91′ – Ammonito Ibanez per un fallo su Singo.

90′ – Tre minuti di recupero.

87′ – CAMBIO ROMA: dentro Vina, fuori El Shaarawy.

84′ – OCCASIONE ROMA! El Shaarawy lancia bene Zaniolo in area, l’attaccante calcia col sinistro mandando fuori non di molto!

83′ – Ultimi minuti di gioco: la Roma è stanchissima, ma sta dando tutto per reggere l’urto del Torino, ormai tutto all’attacco.

78′ – CAMBIO TORINO: si fa male Belotti, dentro Sanabria.

73′ – TRIPLO CAMBIO TORINO: dentro Pjaca, Baselli e Zaza. Fuori Vojvoda, Buongiorno e Praet.

67′ – OCCASIONE ROMA! Mkhitaryan parte sulla trequarti, scarica per El Shaarawy che entra in area e calcia col sinistro: conclusione potente ma sballata, palla alta!

59′ – Rui Patricio in uscita bassa chiude su Brekalo, palla in angolo.

56′ – Brekalo calcia potente e angolato dalla distanza, bravo Rui Patricio a distendersi e a bloccare in due tempi.

53′ – Ammonito Zima per un per fallo su Zaniolo, partito in progressione centrale.

50′ – La Roma ora gioca compatta sulla propria trequarti, aspetta il Torino, pronta a ripartire in velocità negli spazi.

46′ – Si riparte. Nel Torino dentro Zima al posto di Djidji.

PRIMO TEMPO

45’+6′ – Finisce qui il primo tempo: Roma avanti grazie a una giocata perfetta orchestrata da Mkhitaryan, Zaniolo e Abraham, che la finalizza con freddezza. I giallorossi hanno colpito alla prima occasione, sbloccando una gara molto complicata. Il Torino non ha creato grossi pericoli, ma ha concesso poco alla Roma. Il Var protagonista con un rigore annullato alla Roma per un fuorigioco a dir poco millimetrico (mezzo tacchetto dello scarpino di Abraham) che ha impedito a Tammy di calciare dagli undici metri.

45’+5′ – Belotti di testa colpisce addirittura dal limite dell’area, palla molto alta.

45′ – Sei minuti di recupero.

45′ – OCCASIONE ROMA: Abraham di testa stacca benissimo e impegna severamente Milinkovic-Savic!

44′ – OCCASIONE ROMA: El Shaarawy lancia Perez che entra in area e calcia col sinistro mandando alto, palla deviata, sarà angolo.

41′ – Dopo oltre 5 minuti di attesa il rigore viene cancellato dal VAR per un fuorigioco.

40′ – Incredibile, il VAR non ha ancora deciso, non si gioca da 4 minuti.

38′ – Abraham sul dischetto, ma il VAR sta tenendo tutti sospesi per un possibile fuorigioco.

36′ – CALCIO DI RIGORE PER LA ROMA! El Shaarawy steso in area da Buongiorno!

32′ – GOOL! GOOL! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!! ABRAHAM!!! Mkhitaryan parte centralmente, scappa sulla trequarti, serve Zaniolo che fa un gran velo al limite dell’area liberando Tammy, l’inglese col destro la manda sul secondo palo e fa uno a zero!!

28′ – OCCASIONE TORINO: la palla filtra pericolosamente in area dopo un angolo, dopo una serie di rimpalli Belotti si trova la sfera sul sinistro e calcia in porta, conclusione deviata in angolo.

22′ – La partita stenta a decollare, per ora nessuna occasione degna di nota costruita dalle squadre in campo.

21′ – Colpo di testa di Praet in tuffo a centro area, conclusione centrale, blocca facile Rui Patricio.

15′ – Problema muscolare per Pellegrini: deve uscire. Al suo posto dentro Carles Perez.

10′ – Primi dieci minuti all’insegna dell’equilibrio col Torino che pressa a tutto campo, e la Roma che per ora non è riuscita a sviluppare una manovra capace di creare pericoli concreti dalle parti di Milinkovic-Savic.

5′ – Pellegrini lancia El Shaarawy in area, il Faraone non riesce di un soffio a raggiungere la sfera a due passi dalla porta!

3′ – Ibanez prova una conclusione pretenziosa col mancino dall’interno dell’area del Torino, palla che si alza sopra la traversa.

0′ – Fischia Chiffi, comincia Roma-Torino!

GLI AGGIORNAMENTI LIVE DALL’OLIMPICO

Ore 17:05 – Questa la formazione ufficiale del Torino: Milinkovic, Didji, Bremer, Buongiorno; Singo, Lukic, Pobega, Vojvoda; Praet, Brekalo; Belotti

Ore 17:00 – La Roma ufficializza con un tweet la propria formazione: confermate le anticipazioni di Sky Sport, Mou schiera ancora il 3-5-2 con Diawara a centrocampo e il tandem Zaniolo-Abraham in attacco.

Ore 16:50 – Sky Sport comunica in anteprima la formazione ufficiale della Roma scelta da mister Mourinho per la partita di questo pomeriggio: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Diawara, Mkhitaryan, El Shaarawy; Zaniolo, Abraham.

Ore 16:00 – Due ore al fischio d’inizio. Dopo la pioggia del mattino, ora il cielo è nuvoloso ma non sembra promettere altre precipitazioni. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre.

ROMA-TORINO: LE FORMAZIONI UFFICIALI

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Diawara, Mkhitaryan, El Shaarawy; Zaniolo, Abraham.

A disp.: Fuzato, Kumbulla, Calafiori, Viña, Darboe, Bove, Carles Perez, Zalewski, Felix, Shomurodov, Borja Mayoral.

All.: Mourinho.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Buongiorno; Singo, Lukic, Pobega, Vojvoda; Praet, Brekalo; Belotti.

A disp.: Berisha, Izzo, Zima, Rincon, Kone, Baselli, Aina, Linetty, Pjaca, Sanabria, Zaza, Warming.

All.: Juric.

Arbitro: Chiffi di Padova.

Guardalinee: Mastrodonato e Pagnotta.

Quarto uomo: Camplone.

Var: Banti.

Avar: Tolfo.

Giallorossi.net – A. Fiorini