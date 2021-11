Serie A, il Milan cade ancora: il Sassuolo sbanca San Siro (1-3)

ALTRE NOTIZIE – Altro capitombolo del Milan in campionato: i rossoneri, dopo aver perso sul campo della Fiorentina nel turno precedente, incassano un pesante 3 a 1 per mano del Sassuolo.

E dire che i rossoneri erano passati in vantaggio al minuto 21 con Romagnoli, ma poi i neroverdi si scatenano e ribaltano il risultato in dieci minuti: segna prima Scamacca, in gol con un destro splendido che si insacca sotto al sette, e poi Kjaer fa autogol dopo una respinta di Maignan che finisce addosso al difensore danese.

Nel secondo tempo Berardi inventa una gran giocata in area rossonera, mettendo a sedere Romagnoli e poi battendo il portiere rossonero con un destro rasoterra a incrociare. La gara si chiude col rosso a Romagnoli dopo che in precedenza Theo Hernandez, già ammonito, era stato graziato dal direttore di gara per una plateale reazione su Frattesi.

Finisce 3 a 1 per il Sassuolo, che vince con pieno merito a San Siro. Il Milan frena ancora, ma resta momentaneamente in testa alla classifica a pari punti col Napoli, che stasera giocherà al San Paolo contro la Lazio per provare a staccare i rossoneri in vetta e tentare la prima fuga stagionale.

Giallorossi.net – F. Turacciolo