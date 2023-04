(LIVE!) ROMA-UDINESE: 2-0 (37′ Bove, 55′ Pellegrini). Il capitano segna e mostra il cuore, ovazione dell’Olimpico!

AS ROMA NEWS – Altra occasione da sfruttare per la Roma, che questa sera affronterà l’Udinese all’Olimpico con la speranza di poter allungare su Inter e Milan dopo i risultati deludenti delle milanesi.

Mourinho deve fare i conti con le assenze in attacco e con le fatiche di coppa, e cercherà di raschiare il fondo del barile, confidando anche nel supporto dello stadio.

L’Udinese, attualmente al decimo posto in campionato, non ha molto da chiedere alla sua stagione. Ma i friulani, che al andata si imposero per 4 a 0, venderanno cara la pelle.

LA CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

60′ – CAMBIO ROMA: dentro Matic, fuori Wijnaldum.

55′ – GOOOOOOOOOOOOL!!!! PELLEGRINI!!! Il capitano! Belotti scatta palla al piede e serve un grande assist per il 7 giallorosso, Lorenzo controlla palla e col destro batte Silvestri!! Pellegrini fa il segno del cuore e poi indica la Sud, l’Olimpico esplode!

55′ – Primi dieci minuti della ripresa senza particolari emozioni.

46′ – Si riparte. Nessun cambio nelle due squadre.

PRIMO TEMPO

45’+5′ – Finisce qua il primo tempo: Roma avanti uno a zero. Gara sbloccata da un rigore assegnato da Giua per fallo di mano di Pereyra: dal dischetto si presenta Cristante, che però coglie anche lui il palo. Sulla ribattuta è Bove il più lesto, il centrocampista è freddissimo a stoppare e battere a rete. Udinese per ora mai pericolosa, Silvestri invece è dovuto intervenire su Mancini, Wijnaldum e Pellegrini.

45’+5′ – Pellegrini su punizione impegna Silvestri!

45’+4′ – Ammonito Ehizibue che stende El Shaarawy al limite dell’area. Punizione molto interessante per la Ropma.

45′ – Cinque minuti di recupero.

40′ – Ammonito Success per un fallo su Pellegrini.

37′ – GOOOOOL!! BOVE!!! Dal dischetto si presenta Cristante, che però coglie anche lui il palo, poi arriva il centrocampista giallorosso a ribadire il pallone in gol con il piatto destro!

35′ – CALCIO DI RIGORE! Giua assegna il penalty! Ammonito Pereyra per fallo di mano.

33′ – La Roma reclama un rigore per fallo di mano! Giua al VAR!

33′ – OCCASIONE ROMA! Wijnaldum si inserisce in area, viene servito, e calcia in porta: Silvestri manda in angolo!

32′ – Gara molto spezzettata, tanti i falli e le interruzioni di gioco.

27′ – I medici hanno applicato una pesante fasciatura alla testa di Cristante. Il giocatore sembra volerci provare.

24′ – Problema per Cristante, che dopo il precedente colpo di testa si è fatto male per un colpo subito al capo: si scalda Matic.

22′ – OCCASIONE ROMA! Sempre da punizione, cross di Pellegrini per Smalling che sul secondo palo fa la sponda di testa, palla a Cristante che di testa la rimette in mezzo, Mancini di testa colpisce centrale e Silvestri può salvare la porta!

20′ – Punizione di Samardzic da posizione centrale, conclusione che supera la barriera ma è centrale, blocca Rui Patricio.

13′ – Cristante di testa non inquadra la porta dopo un bel cross dalla destra di Wijnaldum, apparso già molto attivo.

9′ – Samardzic ci prova col sinistro a giro dal limite, palla alta.

0′ – Fischio dell’arbitro, comincia Roma-Udinese!

LE ULTIME LIVE DALL’OLIMPICO

Ore 20:25 – A sorpresa, anche Abraham e Solbakken figurano tra i giocatori in panchina.

Ore 20:10 – Questa la formazione ufficiale dell’Udinese: Silvestri; Becao, Bjiol, Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Success, Pereyra

Ore 19:50 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena comunicata dal club giallorosso: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Celik, Bove, Cristante, El Shaarawy; Wijnaldum, Pellegrini, Belotti.

📋 Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #RomaUdinese 🐺 🟨 DAJE ROMA! 🟥#ASRoma pic.twitter.com/LQTRb3cA8J — AS Roma (@OfficialASRoma) April 16, 2023

Ore 18:45 – Tempo incerto sulla capitale, tra piogge e schiarite. Il terreno di gioco si presenta l momento in buone condizioni. Tra poco le formazioni ufficiali delle due squadre.

ROMA-UDINESE, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Celik, Bove, Cristante, El Shaarawy; Wijnaldum, Pellegrini; Belotti. Allenatore: Mourinho.

A disposizione: Svilar, Boer, Ibañez, Kumbulla, Spinazzola, Matic, Camara, Darboe, Tahirovic, Zalewski, Solbakken, Abraham, Volpato, Majchrzak.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bjiol, Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Success, Pereyra. Allenatore: Sottil.

A disposizione: Padelli, Piana, Festy, Masina, Zeegelaar, Thauvin, Nestorovski, Pafundi.

ARBITRO: Aureliano di Bologna.

Assistenti: Prenna e Del Giudici.

Quarto uomo: Perenzoni.

Var: Maresca.

Avar: Muto.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini