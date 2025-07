ROMA-UNIPOMEZIA 9-0: poker di Ferguson, a segno anche El Aynaoui e il giovane Arena

Secondo test amichevole di questa prima parte di ritiro per la Roma. Oggi pomeriggio a Trigoria i giallorossi affronteranno l’UniPomezia, formazione che milita nella Serie D esattamente come il Trastevere, battuto a valanga la settimana scorsa.

Per Gasperini sarà il modo di valutare anche i nuovi, El Aynaoui e Ferguson, che dovrebbero essere a disposizione del mister. Out invece Dovbyk, Salah-Eddine e Sangarè, tutti e tre a riposo per problemi fisici.

LA CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

90′ – FINITA! La Roma batte per 9 a 0 l’UniPomezia. Grande protagonista Ferguson con un poker personale, in gol anche Dybala, El Aynaoui, Celik, Baldanzi e il giovanissimo Arena.

88′ – NOVE A ZERO ROMA! ARENA! L’attaccante ruba palla al difensore centrale, entra in area e fulmina il portiere in uscita sul primo palo!

86′ – Ci prova anche Arena dopo un cross di Saud ma la conclusione del giovane attaccante non inquadra la porta.

79′ – OTTO A ZERO ROMA! BALDANZI! Tacco di Ndicka a liberare Baldanzi che conclude in porta battendo l’estremo difensore avversario!

78′ – CAMBIO ROMA: esordio per Arena, torna fuori Soulè.

73′ – SETTE A ZERO ROMA! CELIK! Cherubini serve al centro dalla sinistra, la palla viene sporcata e arriva al terzino turco che appoggia in rete!

65′ – SEI A ZERO ROMA! EL AYNAOUI! Il marocchino va a segno dopo un tiro di Soulè respinto, il pallone carambola sul centrocampista e va in porta!

63′ – CAMBI ROMA: dentro Zelezny, Soulé, Cherubini, Romano, Saud e Kumbulla, fuori Svilar, Rensch, Pisilli, Dybala, Ferguson ed Hermoso.

61′ – CINQUE A ZERO ROMA! FERGUSON! L’irlandese cala il poker personale con una gran giocata in area, saltando il portiere e depositando la palla in rete!

57′ – Chance per Baldanzi dopo la torre di Hermoso, ma la conclusione del trequartista viene murata a pochi metri dalla porta.

50′ – Ferguson sfiora il poker personale con un destro potente che esce di poco!

49′ – TRAVERSA ROMA! Palo di Dybala dopo un tocco sotto dell’argentino!

46′ – Al via la ripresa. Cambi nella Roma: escono El Shaarawy, Koné, Cristante, Soulé e Mancini. Dentro Angeliño, Baldanzi, Ndicka, Celik ed El Aynaoui.

PRIMO TEMPO

45′ – Intervallo: Roma avanti 4 a 0. Scatenato Ferguson, protagonista assoluto di questo primo tempo con tre gol e un assist. A segno anche Dybala.

33′ – QUATTRO A ZERO ROMA! DYBALA! Pisilli allarga per Ferguson largo a destra, l’irlandese serve nuovamente il centrocampista che con uno velo eccezionale fa scorrere la palla verso l’indisturbato Dybala, che insacca per il poker giallorosso!

24′ – TRE A ZERO ROMA! FERGUSON! Assist di Soulè per l’accorrente Pisilli, che col destro batte in porta, leggera deviazione di Ferguson che inganna il portiere!

18′ – RADDOPPIO ROMA! ANCORA FERGUSON! L’irlandese scatta sul lancio di Cristante, aggancia il pallone e colpisce dall’ingresso dell’area di rigore avversaria con un destro potente, battendo il portiere!

16′ – La Roma ci prova prima con Ferguson e poi con Pisilli, ma le conclusioni vengono respinte prima dalla difesa e poi dal portiere.

7′ – GOL DELLA ROMA! FERGUSON! Subito l’irlandese, a segno di testa su angolo di Dybala!

0′ – Partita al via!

ROMA-UNIPOMEZIA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-2-1): Svilar, Rensch, Mancini, Hermoso, Soulè, Cristante, Konè, El Shaarawy, Dybala, Pisilli, Ferguson. All.: Gasperini.

A disp: Zelezny, Boer, Saud, Angeliño, Baldanzi, Darboe, El Aynaoui, Mannini, Ndicka, Kumbulla, Romano, Celik, Arena, Cherubini.

UNIPOMEZIA: –

Giallorossi.net – Andrea Fiorini