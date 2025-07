CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il calciomercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo giovedì 24 luglio 2025 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 10:30 – Offerto Tzolis del Bruges

Offerto da intermediari l’ala sinistra del Bruges, il greco Christos Tzolis (23), che piace anche al Bologna. (Il Messaggero)

Ore 9:20 – Idea Cristante in prestito per la Juve

Una nuova candidata per Bryan Cristante (30). Infatti il centrocampista della Roma potrebbe essere un’idea low cost per rinforzare il centrocampo della Juventus. L’ideale sarebbe quella di un prestito, seppur i giallorossi hanno bisogno di fare cassa per portare nuovi calciatori più funzionali al gioco di Gasp. (Gazzetta dello Sport)

Ore 9:00 – Wesley alla Roma si sta per sbloccare

Sembra finalmente ai titoli di coda la telenovela Wesley (21): il Flamengo sta per dare il via libera…VAI AL LIVE CON TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

Ore 8:10 – Ghilardi, accordo a un passo tra Roma e Verona

Sempre più vicino alla chiusura l’accordo per Daniele Ghilardi (22): affare in prestito con obbligo di riscatto da circa 10-11 milioni di euro. (Il Messaggero)

IN AGGIORNAMENTO…