“ON AIR!” – ROSSI: “Ho la sensazione che questo sia solo l’inizio del mercato della Roma”, FERRAZZA: “Se Gasp non parte forte sarà un casino”, CORSI: “Andrà fatto fuori chi rema contro, non il tecnico”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Wesley dovrebbe imbarcarsi oggi per l’Italia. Fra Wesley e Ghilardi sta prendendo forma la nuova Roma. Tutto sommato a un mese dall’inizio del campionato, mettere dentro 3 titolari non è male…La seconda punta? Nusa sarebbe un bel colpo, piaceva molto a De Rossi che lo scorso anno lo aveva segnalato a Ghisolfi. Penso che sia un profilo alla Massara, e anche alla Gasperini. Io penso che la Roma un budget lo abbia conservato per quel ruolo, intorno a una ventina di milioni…”

David Rossi (Rete Sport): “Ci sono delle cose che non capirò mai del mercato: ma Emerson Royal è una pippa atomica! E’ come vendere Dzeko per prendere Petagna…Comunque, ci siamo. Un po’ tutti dicono che sia ormai questione di ore per Wesley alla Roma. Mi aspetto l’annuncio in giornata della chiusura, anche per Ghilardi. Anche lì si sta cincischiando troppo, la distanza è minima, fate sto rilancio e date il giocatori a Gasperini… Col passare delle ore ho la sensazione che siamo ancora all’inizio del mercato della Roma: ci saranno uscite che non prendiamo in considerazione, e questo potrebbe aprire altre opzioni di mercato…”

Attilio Malena (Rete Sport): “Ieri si è tornati a parlare di Paixao, un nome che facemmo un mese e mezzo fa per la Roma. Mi risulta che non abbia ancora accordi di massima con nessun club, anche se c’è una trattativa tra Feyenoord e Marsiglia. Paixao è l’esterno che ha le caratteristiche giuste per Gasperini, la Roma non lo ha ancora mollato, però ha una valutazione altissima, di 40 milioni. Abbiamo verificato anche la posizione di Nusa: non ci sono passi ufficiali da parte della Roma, ma il gradimento c’è e possiamo dirlo con fonti dirette…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Raspadori costa intorno ai 25 milioni e sarebbe più facile da prendere rispetto a Nusa, che costa di più di cartellino. Però il norvegese guadagna molto meno, e questo è un elemento da tenere in considerazione: la Roma per i profili alla Nusa si spinge a pagare qualcosa in più per il cartellino considerando che sarebbe molto più sostenibile come stipendio…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Tutti dicono che Wesley sta per arrivare, ma intanto gioca e segna col Flamengo. Non dico che non arriverà, ma continuare a far giocare un calciatore che ha un accordo con la Roma col rischio che si faccia male è una follia. O non c’è ancora questo accordo, oppure è la Roma che non è in grado di farsi rispettare. E’ tutto surreale con la Roma, è tutto lento. La Roma deve partire forte quest’anno oppure è un casino. Sono davvero preoccupata…”

Marco Valerio Corsi (Tele Radio Stereo): “La Roma parte con un progetto gasperiniano, e sono gli altri che si devono adeguare a Gasperini. Se i giocatori non vanno, anche se stai andando in Serie B, devi cambiare i giocatori e non l’allenatore. Solo così si possono costruire le cose. Se qualcuno non rema a favore va fatto fuori lui, non Gasperini…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “Per dare un primo giudizio su Gasperini bisogna per forza aspettare fino a Natale. Gasp parte sempre lentissimo, poi se quest’anno ci stupisce e fa la parte a razzo saremmo tutti felicissimi. Il primo che tirerà indietro la gamba o chiederà di lavorare di meno, che esca fuori. La Roma all’inizio avrà delle difficoltà, ci saranno dei passi falsi, ed è lì che troverà terreno fertile chi tirerà indietro la gamba…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “La Roma vuole chiudere prima Wesley e poi Ghilardi. Il Verona chiede 12 milioni, il prossimo rilancio sarà quello decisivo. La formula sarà prestito con obbligo di riscatto. Penso che nel fine settimana sia Wesley che Ghilardi saranno giallorossi. L’esterno? Non sappiamo chi sia il profilo che si sta puntando, e allora si fanno listoni con nomi di giocatori che possono rientrare in quel tipo di profilo. Io penso che la Roma possa ancora investire per la seconda punta, ma non 40-50 milioni…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Se prenderei Son? La risposta secca è no: sono due anni che è in calo notevole. Magari cambiando squadra e paese potrebbe ritrovare motivazioni. Il calciatore è stato fenomenale, ma ora ho dei dubbi. Grealish mi intriga di più, anche se è un pazzo scatenato…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Confido nella competenza di chi sta lavorando. Se guardiamo all’evoluzione che ha avuto l’Atalanta, vediamo cosa può nascere da un progetto tecnico ben costruito. Non so chi potrà essere il Pasalic della Roma, ho provato a immaginare se Pisilli può avere quelle caratteristiche… Gasperini aveva a disposizione giocatori duttili, affidabili, in grado di interpretare più ruoli. La Roma oggi ha calciatori con qualità diverse: per completare il profilo della squadra servono elementi capaci di ricoprire quel tipo di ruolo, con versatilità e garanzie…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Sono convinto che quest’anno, sul mercato, la Roma stia seguendo molto le indicazioni di Gasperini. Forse non sui nomi, ma sicuramente sulle caratteristiche dei giocatori. Per Gasperini si tratta di un’occasione importante, soprattutto considerando l’età e il momento della sua carriera. È giusto che la Roma acceleri su alcuni profili e, se necessario, spenda qualche milione in più: l’allenatore va accontentato…”

