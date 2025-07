Roma, un’ala per Gasp

Dopo aver chiuso le operazioni El Aynaoui e Ferguson e in attesa di finalizzare Wesley e Ghilardi, la Roma è pronta a concentrarsi sull’ultimo tassello per completare la rosa: un esterno offensivo giovane, forte e sostenibile a livello di ingaggio. Una pedina chiave per Gian Piero Gasperini, che ha chiesto un profilo in grado di dare qualità e profondità al gioco.

Il casting, scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport (J. Aliprandi), è già partito e i nomi sul tavolo sono di alto livello. In cima alla lista c’è Christos Tzolis, 23 anni, protagonista al Club Brugge con 21 gol e 16 assist nell’ultima stagione. Il talento greco, che ha brillato anche in Champions League, è valutato 30-35 milioni di euro e piace anche al Bologna.

Cifra simile per Eliesse Ben Seghir, astro nascente del Monaco. Il marocchino, contratto in scadenza nel 2027, è considerato uno dei prospetti più interessanti d’Europa e potrebbe lasciare la Ligue 1 per circa 30 milioni. Più accessibile invece la pista Callum Hudson-Odoi: l’inglese del Nottingham Forest può partire per 15-20 milioni, con uno stipendio da 2,3 milioni a stagione, cifra che non spaventerebbe la Roma. Infine Antonio Nusa: il norvegese, ora al Lipsia, è un altro nome che intriga Trigoria. Cartellino sopra i 30 milioni, ma ingaggio contenuto (circa 800mila euro).

Per un esterno titolare servirà dunque un investimento importante. Ma a Trigoria non hanno dubbi: per il progetto Gasperini, puntare su un profilo di qualità non sarà mai una spesa a fondo perduto.

Fonte: Corriere dello Sport