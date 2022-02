ROMA-VERONA: 2-2 (5′ Barak, 20′ Tameze, 65′ Volpato, 84′ Bove). I baby salvano la squadra dal tracollo

AS ROMA NEWS – La Roma torna in campo questo pomeriggio allo stadio Olimpico per affrontare l’Hellas Verona nella 26esima giornata del campionato di Serie A 2021-2022.

Mourinho è costretto a fronteggiare un’emergenza improvvisa causata da un’ondata di casi Covid nel gruppo squadra, oltre allo stop di Zaniolo.

Il Verona invece arriva alla sfida di oggi con l’entusiasmo degli ottimi risultati ottenuti e con la testa sgombra da ogni pressione. Si preannuncia una partita dura per i giallorossi.

LA CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

95′ – Finita: i baby giallorossi salvano la Roma da una sconfitta dolorosa. Solo 2 a 2 contro il Verona, un pareggio che serve a nulla se non a salvare la faccia.

90′ – Espulso Mourinho. Quattro minuti di recupero.

89′ – Ammonito Gunter per un fallo su Pellegrini che lo aveva saltato.

85′ – Ultimi cinque minuti di una partita che si è incredibilmente riaperta. E la Roma continua a spingere.

84′ – GOOOOOOOOOOL!! BOVE!! Gran destro di collo pieno del giovane centrocampista sul primo palo! Pareggio Roma firmato dai Primavera!

81′ – OCCASIONE ROMA: cross di Karsdorp a tagliare l’area, velo di Abraham, Volpato in spaccata non ci arriva di poco!

79′ – CAMBIO ROMA: dentro Bove, fuori Maitland-Niles.

78′ – CAMBI VERONA: dentro Retsos e Sutalo, fuori Ceccherini e Tameze.

75′ – Mourinho infuriato per le continue interruzioni di gioco dei giocatori del Verona, spesso a terra per spezzettare il ritmo partita.

73′ – Pellegrini lanciato in area viene steso da Ceccherini, l’arbitro lascia correre.

69′ – Ammonito Karsdorp per un intervento in ritardo su Bessa.

65′ – GOL DELLA ROMA! VOLPATO! Appena entrato in campo il giovane trequartista trova il gol con un sinistro di controbalzo dopo un angolo di Veretout respinto dalla difesa e finito sul suo mancino!

63′ – DOPPIO CAMBIO VERONA: dentro Lasagna e Bessa, fuori Simeone e Caprari.

62′ – CAMBIO ROMA: dentro Volpato, fuori Felix.

58′ – OCCASIONE ROMA: cross di Abraham sul secondo palo, arriva Veretout che col mancino calcia di potenza mandando però la palla sull’esterno della rete.

55′ – CAMBIO VERONA: dentro Depaoli, fuori Casale.

54′ – La Roma continua a non avere idee quando ha la palla tra i piedi. Tanti errori di Pellegrini e Felix a mortificare le possibili ripartenze giallorosse.

46′ – Due cambi nella Roma: dentro Veretout e Zalewski, fuori Sergio Oliveira e Vina.

PRIMO TEMPO

45′ – Finisce tra i fischi un primo tempo imbarazzante di una Roma senza uno straccio di gioco e tecnicamente poverissima. Il Verona fa il suo e questo gli basta e avanza per essere avanti di due gol con pieno merito.

39′ – Giallo anche per Sergio Oliveira, punito per un intervento duro su Simeone.

38′ – Ammonito un nervosissimo Pellegrini, che aveva già commesso diversi interventi in ritardo e ora di becca il giallo.

35′ – Clamoroso ennesimo errore di Karsdorp che sbaglia un assist comodo dopo essersi involato dentro l’area del Verona. Prestazione tecnicamente inguardabile della Roma.

32′ – Fuorigioco confermato, non è gol quello di Simeone.

31′ – Gol di Simeone del tre a zero, annullato per fuorigioco. Il Var controlla.

30′ – Il Verona con pochi passaggi arriva facile in porta. Nella Roma c’è tantissima approssimazione, la squadra non riesce più a orchestrare un’azione.

25′ – L’Olimpico già comincia a rumoreggiare, ma poi la Sud rialza i cori di incoraggiamento.

20′ – RADDOPPIO VERONA: azione tutta in velocità con Caprari che entra in area e scarica dietro per Tameze, il francese lascia partire un gran tiro che batte Rui Patricio.

16′ – Ammonito Casale per un fallo su Abraham.

12′ – La Roma prova a reagire, ma ci sono i soliti errori con passaggi facili sbagliati.

8′ – OCCASIONE ROMA: Pellegrini calcia dal limite, tiro centrale, Montipò respinge coi pugni.

5′ – GOL DEL VERONA. Schema su punizione, Faraoni scappa a destra e mette un cross teso in mezzo, Rui Patricio smanaccia ma la palla finisce sui piedi di Barak che col piatto manda in rete. Inizio shock per la Roma, subito sotto.

0′ – Fischio di Pairetto, comincia Roma-Verona!

GLI AGGIORNAMENTI LIVE DALL’OLIMPICO

Ore 17:05 – Questa la formazione ufficiale del Verona: Montipò; Ceccherini, Gunter, Casale; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone.

Ore 17:00 – La Roma comunica la propria formazione ufficiale che scenderà in campo tra pochi minuti per affrontare il Verona, ecco l’undici: Rui Patricio; Karsdorp, Smalling, Kumbulla, Vina, Maitland-Niles, Cristante, Sergio Oliveira, Pellegrini, Felix, Abraham.

Ore 16:00 – Due ore circa al fischio d’inizio. Cielo velato sopra l’Olimpico. Terreno di gioco in buone condizioni. Tra poco vi comunicheremo le scelte di formazione dei due allenatori.

ROMA-HELLAS VERONA, LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (4-3-1-2): Rui Patricio; Karsdorp, Smalling, Kumbulla, Vina, Maitland-Niles, Cristante, Sergio Oliveira, Pellegrini, Felix, Abraham. All.: Mourinho.

A disp.: Fuzato, Mastrantonio, Missori, Keramitsis, Veretout, Bove, Diawara, Darboe, Zalewski, Volpato.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Günter, Casale; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic, Barak, Caprari, Simeone. All.: Tudor.

A disp.: Chiesa, Berardi, Depaoli, Cancellieri, Coppola, Sutalo, Hongla, Bessa, Retsos, Praszelik, Lasagna.

ARBITRO: Pairetto

Guardalinee: Paganessi-Rossi L.

Quarto Uomo: Volpi

Var: Manganiello

Avar: Zufferli

Giallorossi.net – A. Fiorini