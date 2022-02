TIAGO PINTO: “Solo una botta per Zaniolo. Ogni partita deve essere una finale”

AS ROMA NOTIZIE – Il general manager giallorosso Tiago Pinto risponde alle domande di DAZN nei minuti che precedono l’inizio del match Roma-Hellas Verona.

Ecco le dichiarazioni del dirigente portoghese sulla partita che si sta per giocare allo stadio Olimpico:

Zaniolo come sta?

“Ha preso una botta al quadricipite, ma dalla prossima partita sarà disponibile”.

Come giocherà la Roma?

“Questa settimana non è stata normale, la squadra è la conseguenza di tutto questo. Ma dobbiamo essere motivati per trasformare i problemi in un’opportunità”

Può essere la partita per rientrare nella corsa Champions?

“Noi dobbiamo concentrarci su noi stessi, giocare ogni partita come una finale e portare i punti a casa. La classifica è il riflesso di quello che facciamo in campo. E’ chiaro che quando le altre non vincono ci aiuta un po’, ma noi dobbiamo fare i nostri risultati e portare a casa i tre punti”.