(LIVE!) ROMA-YOUNG BOYS, le formazioni ufficiali: gioca Ibanez con Cristante e Jesus. C’è Pedro con Perez dietro Mayoral

AS ROMA NEWS – Penultimo match del girone A di Europa League per la Roma, che questa sera affronta lo Young Boys già da qualificata ai sedicesimi di finale. Ma ai giallorossi serve ancora un punto per avere la matematica certezza del primo posto nel raggruppamento.

Fonseca rilancia anche stasera le seconde linee e punterà a far riposare i titolari in vista dell’impegno di domenica. La Roma è chiamata a dare comunque segnali di risveglio dopo la mazzata di Napoli. Ora le ultime sulle formazioni ufficiali e poi il racconto del match.

ROMA-YOUNG BOYS, LE ULTIME LIVE DALL’OLIMPICO

Ore 19:50 – La Roma annuncia ufficialmente il suo schieramento con il consueto tweet che riportiamo qui sotto.

Ore 19:40 – Questa la formazione ufficiale dello Young Boys: Von Ballmoos; Hefti, Camara, Zesiger, Lefort; Rieder, Aebischer, Garcia; Fassnacht, Nsame, Ngamaleu.

Ore 19:30 – Sky Sport comunica la formazione ufficiale della Roma, ecco l’undici che scenderà tra poco in campo: Pau Lopez; Ibanez, Cristante, Jesus; Bruno Peres, Villar, Diawara, Calafiori; Pedro, Perez; Mayoral.

Ore 18:50 – Cielo poco nuvoloso sopra Roma, il terreno di gioco sembra in buone condizioni. Temperatura intorno ai 9 gradi. Tra poco vi comunicheremo le scelte dei due allenatori.

ROMA-YOUNG BOYS, LE FORMAZIONI UFFICIALI

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Cristante, Jesus; Bruno Peres, Villar, Diawara, Calafiori; Pedro, Perez; Mayoral.

A disp.: Mirante, Berti, Karsdorp, Fazio, Kumbulla, Spinazzola, Bove, Milanese, Mkhitaryan, Pellegrini, Ciervo, Dzeko.

All.: Paulo Fonseca.

Young Boys (4-3-3): Von Ballmoos; Hefti, Camara, Zesiger, Lefort; Rieder, Aebischer, Garcia; Fassnacht, Nsame, Ngamaleu.

A disp.: Faivre, Neuenschwander, Sierro, Sulejamani, Gaudino, Burgy, Elia, Siebatcheu, Mambimbi, Maier, Maceiras.

All.: Gerardo Seoane.

Arbitro: Jovic; Assistenti: Modric – Radic; Quarto Uomo: Zebec.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini