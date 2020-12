AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le ultime notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste tutte le ultimissime di giovedì 3 dicembre 2020:

Ore 11:10 – Occhi puntati sull’Eredivisie per il prossimo mercato: alcuni club italiani stanno seguendo Jordy Wehrmann, centrocampista 21enne del Feyenoord. Tra questi potrebbe esserci anche la Roma: nel 2017, infatti, la società giallorossa provò a portarlo a Trigoria senza riuscirci. Contratto in scadenza nel 2021.Lo rivela il giornalista Flavio Maria Tassotti su Twitter.

Ore 9:30 – Lorenzo Pellegrini e i segni del Covid: il giocatore, debilitato dal virus, ha perso oltre due chili e mezzo, ma stasera giocherà titolare.

Ore 8:45 – Veretout e Mancini resteranno fuori circa 10-15 giorni. Il recupero di Smalling invece resta un’incognita: ha ancora dolore al ginocchio, il suo rientro dovrebbe slittare a dopo Roma-Sassuolo. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:20 – Il ds della Fiorentina, ed ex giallorosso, Daniele Pradè rivela: “La Roma ha fatto un’offerta importante per Dusan Vlahiovic, ma abbiamo detto no”.

