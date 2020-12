Veretout e Mancini out dieci giorni. E il recupero di Smalling resta un’incognita

NOTIZIE ROMA CALCIO – Il punto dell’infermeria giallorossa che arriva questa mattina dai giornali è piuttosto discordante, specialmente per quello che riguarda le condizioni di Veretout e il suo possibile ritorno in campo. Gli esami svolti ieri dal francese hanno scongiurato il rischio di una lesione, ma il giocatore all’uscita della clinica zoppicava e il suo recupero per Roma-Sassuolo sembra piuttosto difficile.

Stando a quanto riferisce La Repubblica (F. Ferrazza) Jordan Veretout sarà out per la gara di domenica, mentre per il Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) e la Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) il calciatore sarà indisponibile per una decina di giorni, e dunque tornerà (forse) solo per Bologna-Roma del 13 dicembre. Ottimista invece il Corriere della Sera (G. Piacentini), secondo cui il mediano potrebbe farcela per la partita di domenica prossima. Stesso discorso per Mancini, fermato da una microlesione per una decina di giorni o al massimo due settimane.

Più nebulosa la situazione di Chris Smalling: il giocatore avverte ancora dolore al ginocchio. Questa è l’unica cosa che è dato di sapere, anche grazie alle parole di Fonseca rilasciate ieri a Sky Sport. Il recupero del centrale inglese è incerto: di sicuro non ci sarà stasera, e anche per il Sassuolo resta in forte dubbio.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport / La Repubblica / Corriere della Sera