Roma, contro lo Young Boys tocca ai giovani

AS ROMA NEWS – Questa sera allo Stadio Olimpico la Roma, dopo aver già ottenuto il pass per i sedicesimi di finale di Europa League, proverà a mettere il sigillo anche sul primo posto nel girone. Per riuscirci le basterà pareggiare contro gli svizzeri dello Young Boys, squadra che ha già battuto fuori casa nel primo match del raggruppamento.

Paulo Fonseca tornerà ad affidarsi ai suoi giovani, stavolta anche in modo più profondo di quanto fatto nei match precedenti. Questa sera, riferisce la Gazzetta dello Sport (C. Zucchelli), vedremo in campo Calafiori, Villar, Perez e Borja Mayoral.

Ma nel corso della partita, se tutto andrà per il verso giusto, avranno spazio anche tanti ragazzi della Primavera. Nella ripresa dunque, racconta Leggo (F. Balzani), potremmo vedere in campo Tripi, Milanese e Ciervo, e per quest’ultimo sarebbe l’esordio assoluto in prima squadra.

Questa dunque la probabile formazione della Roma di questa sera: Pau Lopez, Ibanez, Cristante, Juan Jesus, Bruno Peres, Villar, Diawara, Calafiori, Perez, Pellegrini, Borja Mayoral.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Leggo