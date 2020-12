Roma, quattro ottime ragioni per vincere stasera

NOTIZIE AS ROMA – Dopo il passo falso di Napoli, la squadra giallorossa è chiamata a riscattarsi già da stasera. E stando a quanto scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (M. Cecchini), ci sono ben quattro motivi per farlo.

La prima è intuitiva: un successo (ma anche un pari) consentirebbe alla squadra di Fonseca di avere la certezza aritmetica di vincere il girone di Europa League, consentendo nel successivo sorteggio di evitare le squadre che precipiteranno dalla Champions. La seconda ragione è scontata: l’ultima partita a Sofia contro il Cska sarebbe solo una faticosa gita fuori porta, rigorosamente da risparmiare ai tanti acciaccati, che invece potrebbe essere usati assai più proficuamente in campionato.

La terza ragione avrebbe una motivazione prettamente economica: una vittoria aiuterebbe anche i conti del club, alle prese con un indebitamento salito a 393 milioni. Infatti, oltre ai 2,92 milioni per l’accesso alla fase a gironi e ai 570 mila euro previsto per ogni successo, c’è anche il milione a disposizione del vincitore del raggruppamento, a cui si aggiungono i 500 mila per l’accesso ai sedicesimi di finale. Morale: se stasera la Roma vincesse, finora questa cavalcata continentale avrebbe già portato virtualmente in cassa 6,32 milioni. Non un bagno dell’oro, ma una somma utile per proseguire il risanamento, tenendo conto che nel «budget plan» d’inizio stagione la società ha fissato come obiettivo minimo per i ricavi gli ottavi di finale.

La quarta ragione è di carattere eminentemente psicologico. Dopo la pesante sconfitta di Napoli, l’ambiente giallorosso avrebbe davvero bisogno di una vittoria che certificasse come quella del San Paolo sia stata solo una sfortunata congiunzione astrale. Da questo punto di vista, Paulo Fonseca ieri ha smentito con forza qualsiasi illazione su un processo tenuto alla squadra dalla famiglia Friedkin, che invece si sta dimostrando sempre in sintonia con l’allenatore e l’ambiente.

Fonte: Gazzetta dello Sport