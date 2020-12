AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le ultime notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste tutte le ultimissime di mercoledì 2 dicembre 2020:

Ore 10:40 – Jordan Veretout è uscito in questi minuti da Villa Stuart dopo essersi sottoposto agli esami strumentali. Il centrocampista ha scherzato: “Mi dovrò operare”. Tra poco sapremo l’entità del suo infortunio muscolare.

Ore 10:00 – Paulo Fonseca parlerà oggi pomeriggio alle 14 in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Young Boys. Al suo fianco Bryan Cristante.

Ore 9:45 – Designato l’arbitro di Roma-Young Boys di domani sera, che sarà il croato Fran Jovic. Gli assistenti saranno Ivica Modric e Hrvoje Radic. Quarto uomo Mario Zebec.

Ore 9:30 – Dan e Ryan Friedkin infuriati dopo il ko di Napoli: i due hanno tenuto a rapporto la squadra usando toni molto duri con i calciatori. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:00 – Roma a caccia di un portiere per il prossimo anno. Pau Lopez destinato a salutare, il profilo che piace a Trigoria è quello di Silvestri del Verona. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:30 – Dan Friedkin “basito” dopo aver ascoltato le ultime dichiarazioni della Raggi sullo stadio della Roma. Lo racconta oggi Il Messaggero. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:00 – Fonseca rispolvera Diawara a centrocampo: senza Veretout, che rischia di saltare la metà delle partite in programma da qui a Natale, sarà titolare il guineano con Villar in panchina. Lo riferisce oggi Il Messaggero.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTO…