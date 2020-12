Conferenza FONSECA: “La notizia della sfuriata dei Friedkin è una grande bugia, così non si rispetta la squadra. C’è fiducia, niente drammi”

AS ROMA NEWS – Domani sera alle ore 21 la Roma tornerà in campo per la gara di Europa League contro lo Young Boys. Per questo motivo l’allenatore giallorosso Paulo Fonseca è intervenuto oggi in conferenza stampa per parlare dell’impegno contro la squadra svizzera. Ecco le sue dichiarazioni:

Ansa: “La Roma dopo l’Europa League non gioca mai di lunedì. Ritiene la squadra penalizzata?”

“Preferisco sempre avere più tempo per far recuperare la squadra. Credo che le squadre che giocano l’Europa League possono giocare lunedì, ma non è una scusa perché abbiamo cambiato sempre giocatori in questa fase, potrà diventare più difficile più avanti. Preferisco sempre avere più tempo per fare recuperare la squadra”.

Gazzetta dello Sport: “E’ vera la sfuriata dei Friedkin alla squadra?”

“Non è vero, ma io voglio dire di più. Dal primo giorno che sono arrivato qui ho sempre avuto grande rispetto per il lavoro dei giornalisti, io faccio le mie analisi in modo onesto. Questa notizia è una grande bugia, questo non è un lavoro serio e non posso accettarlo. Questo non è rispettare la squadra, non è stato fatto un lavoro serio”.

Corriere dello Sport: “Sono stati compresi gli errori di Napoli da parte della squadra?

“Sì, abbiamo fatto le analisi come sempre. I giocatori hanno capito cosa devono migliorare, chiaro che succeda così”.

Il Tempo: “Ha paura che la squadra perda fiducia dopo Napoli?”

“No. E’ importante capire, come abbiamo fatto, ciò che non è andato bene e quello che è successo con il Napoli. Ma nessun dramma o depressione, questo si crea fuori ma non deve entrare qui. Abbiamo perso e la squadra ha capito: ha fiducia, non è questo risultato con il Napoli che altera la fiducia della squadra. L’atmosfera è buona e non ci sono ragioni per non avere fiducia”.

Il Romanista: “Molti suoi colleghi allenano anche in conferenza stampa, usano le dichiarazioni pubbliche per mandare messaggi ai giocatori. Lei riesce quasi sempre a rimanere impassibile. Ci dice almeno una cosa che ha rimproverato ai giocatori?

“Io provo sempre a essere equilibrato nelle analisi e penso che dopo la partita noi abbiamo la conferenza stampa e le interviste più vicine alla partita e dobbiamo essere equilibrata. Parlare con i giocatori è un’altra cosa. Abbiamo fatto l’analisi e loro hanno capito senza paura di dire ciò che penso ai miei giocatori. Ma l’analisi, nei dettagli, è fatta con la squadra, sempre”.

Retesport: “Dzeko e Pellegrini sono apparsi lontani dalla migliore condizione. Giocheranno domani?”

“Vedremo domani, ma è vero che Lorenzo e Dzeko sono stati fuori tanto tempo e dobbiamo avere attenzione nella condizione fisica e scegliere quello che è meglio in questo momento. Vediamo domani”.

Roma Radio: “Domani la Roma si gioca il primato nel girone. Sarà più attento alla prestazione o al risultato?

“Il risultato è sempre la cosa più importante, ma per me è importante anche la prestazione. La squadra deve essere come normalmente è, giocare come fa sempre, senza pensare alla partita con il Napoli. Abbiamo finito la partita con il Napoli, l’analisi di ciò che non è andato bene e ciò che dobbiamo migliorare. Questa è un’altra partita e dovremo giocare per vincere”.

FINE