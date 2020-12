Veretout e Mancini, la Roma sorride: escluse lesioni, ma saranno out col Sassuolo

AS ROMA NEWS – Finalmente buone notizie sul fronte infortunati dalla Roma: Gianluca Mancini, ma soprattutto Jordan Veretout, non hanno riportato lesioni muscolari dopo l’uscita dal campo del San Paolo per i noti problemi fisici.

Si temeva soprattutto per le condizioni del francese, per il quale era stato paventata una lesione, e invece Veretout dovrebbe rientrare a breve, anche se difficilmente ce la farà per Roma-Sassuolo di domenica prossima. Non è grave nemmeno la situazione di Gianluca Mancini, che però salterà di sicuro la gara di domenica contro il Sassuolo, oltre quella di domani.

E’ lo stesso Paulo Fonseca a chiarire la situazione dei due calciatori parlando a Sky Sport: “Veretout ha fatto gli esami: non ha lesione, ma un fastidio. Mancini ha una piccola lesione che aveva prima della partita col Napoli. L’ho fatto giocatore con rischio, ma non è peggiorato: penso che in pochi giorni possa rientrare, non col Sassuolo ma dopo. Smalling ha un piccolo dolore al ginocchio, vediamo”.

L’emergenza difesa però non sembra passata, dato che Kumbulla e Fazio non sembrano essere ancora nella forma migliore per tornare a essere subito protagonisti: “Marash e Federico sono tornati adesso dopo il Covid, che si sono fermati per tanto tempo e non sono nella condizione fisica per giocare“, ha concluso Fonseca.

