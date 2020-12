ROMA-YOUNG BOYS, i convocati di Fonseca: in lista Fazio e Kumbulla, out Smalling

NOTIZIE ROMA CALCIO – Questa la lista dei convocati di Paulo Fonseca per Roma-Young Boys in programma stasera, gara valida per la quinta giornata del gruppo A della fase a gironi di Europa League.

In elenco figurano i nomi di Kumbulla e Fazio, mentre non c’è quello di Smalling. Chiamata anche per i baby Berti, Bove, Milanese e Ciervo. Questo l’elenco completo:

Portieri: Pau Lopez, Mirante, Berti

Difensori: Karsdorp, Ibanez, Juan Jesus, Fazio, Kumbulla, Peres, Spinazzola, Calafiori.

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Diawara, Bove, Milanese, Mkhitaryan.

Attaccanti: Dzeko, Pedro, Mayoral, Perez, Ciervo.