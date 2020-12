“ON AIR!” – GALOPEIRA: “Su Smalling non mi do pace, la Roma si è svenata per riprenderlo”, MAGNI: “Friedkin sobrio, ma mi auguro che Fonseca si sia fatto sentire”, LO MONACO: “La squadra è forte, ci toglieremo soddisfazioni”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “Il rigore che hanno dato ieri a quelli là è una cosa incredibile…ma il Var che immagini ha visto? Mah… La Roma in Europa League ha fatto il suo, era la grande favorita del girone e ha conquistato il passaggio del turno con due partite di anticipo. Ora chiudere anche il primo posto nel girone sarebbe un bell’andare….”

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Fonseca ieri si è risentito per una cosa scritta da Il Tempo da un ragazzo che conosco e che lavora bene. Io spero che questa cosa gli faccia bene, se c’è una smentita così forte vuole dire che è stata presa una cantonata e c’è da credere al tecnico, c’è poco da fare. Mi dispiace molto che la squadra stia in questa condizione, ci sono tanti calciatori acciaccati, Mancini, Veretout, Smalling e anche Pellegrini e Dzeko non stanno benissimo. La partita di domenica mi preoccupa un po’… Secondo me con la difesa in questa condizione, Ibanez stasera lo risparmia…Io farei giocare Kumbulla e farei fare solo gli ultimi minuti a Ibanez… Smalling? C’è un’infiammazione al ginocchio, c’è da andare cauti. Di questa storia non mi do pace. La Roma si è semi-svenata per prenderlo…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Fonseca ieri ha sbroccato, lui non è il tipo, significa che era veramente arrivato al limite. Qualcuno sta vendicando l’addio di Baldissoni. Questi sono i responsabili che hanno affossato la Roma e i sogni dei tifosi, in primis Pallotta, poi Baldissoni, e infine la stampa. Se la Roma non prendeva Friedkin andava fallita, e invece questi personaggi ancora insistono. Meno male che l’allenatore ieri ha detto basta dire queste cose false sulla Roma e sulla squadra. Io posso dire che Fonseca è scarso, ma quella è una questione di calcio. Ma se dico che ha fatto qualcosa che non è vera, allora è ovvio che mi risponda. Dicendo che Friedkin è entrato nello spogliatoio facendo fuoco e fiamme, tu mini la tranquillità della squadra…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Da quello che dice Fonseca, non mi sembra che i Friedkin siano persone inclini al furore. Ero rimasto molto perplesso quando si era parlato di questa cosa. Mi è piaciuto l’atteggiamento di Fonseca, ha protetto la squadra. E mi fa piacere che i Friedkin siano persone sobrie e che non abbiano detto chissà che cosa alla squadra. Confido però che lui si sia stranito per quella prestazione. Il presidente appena arrivato deve essere distaccato, ma dall’allenatore mi aspetto che si sia arrabbiato perchè quello che è successo col Napoli non lo vorremmo più vedere…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Fonseca ieri ha parlato della reazione della squadra post Napoli, ha ribadito in più occasioni come la Roma ha capito dove ha sbagliato. Mi è sembrato abbastanza padrone della situazione, non so se abbia voluto mandare questa idea all’esterno o se realmente confrontandosi con la squadra ha individuato cosa non è andato bene…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Se Lazio, Atalanta e Inter dovessero arrivare terze nei gironi di Champions, e potrebbe anche succedere, scenderebbero tutte e tre in Europa League, e a quel punto diventerebbe quasi una Italian League… Dzeko di Napoli è un attaccante impresentabile e la scelta di farlo giocare non è stata azzeccata. Non so se il caso di farlo giocare stasera, è un dubbio, per il resto mi aspetto la formazione prevista. E’ giusto far riposare Spinazzola, è stato l’unico che si è salvato a Napoli. Sarà interessante rivedere Calafiori, speriamo che non faccia la fine di Luca Pellegrini…”

Marco Juric (Rete Sport): “Calafiori è un giovane molto interessante, si sta parlando con Raiola del suo rinnovo, la Roma vuole trattenerlo. Fonseca ha deciso di lavorarci e di utilizzarlo come prima alternativa a Spinazzola. Mi sembra che l’allenatore portoghese su Calafiori ci punta veramente tanto…”

Daniele Lo Monaco (Il Romanista – podcast): “Mi fido della Roma perchè ci sta che a Napoli si possa sbagliare partita. La squadra non ha dato la sensazione di essere in balia dell’avversario, è sembrata più una partita sbagliata dalla Roma. La Roma non è quella, altrimenti lo avremmo visto anche in altre partite. Questo per dire che Fonseca ieri ha scacciato qualche ombra, ha fatto capire che non c’è stata alcuna ingerenza di Friedkin come riportato invece ieri da Il Tempo, e ha fatto bene perchè c’è bisogno di lucidità. Io penso che la squadra qualche soddisfazione se la toglierà, per me è un’ottima squadra…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Roma-Young Boys? E’ un fastidio, sono gare che ti tolgono energie. Aver visto Dzeko in quelle condizioni ti fa pensare che stasera giochi per ritrovare condizione. La Roma deve vincere col Sassuolo, ma deve ritrovare un Dzeko diverso, perchè se è quello di Napoli la cosa è preoccupante… Smalling da quando è tornato ha giocato pochissimo. Importante che sia tornato Kumbulla… La partita col Sassuolo non sarà per niente facile…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “La partita di stasera della Roma sarà l’occasione di vedere qualche giovane all’opera. Ma per le squadre che giocano in Europa League, come Roma, Milan o Napoli, se dovesse essere eliminata non ne farebbe un gran dramma… Su Dzeko bisogna capire di cosa ha bisogno, se ha bisogno di giocare allora parte titolare, se ha bisogno solo di una mezz’ora di gioco, allora partirà titolare Mayoral. Lo spagnolo deve acquistare maggiore convinzione, perchè può diventare un’alternativa importante. Il problema della Roma sono però gli infortuni in difesa, e anche a centrocampo: perdere Veretout, che è l’anima della Roma, è un bel problema…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Dzeko deve giocare stasera, è importante che riprenda condizione dopo aver avuto il Covid, e solo giocando puoi farlo… La Roma non esce ridimensionata dalla gara di Napoli, secondo me è una semplice battuta di arresto…”

Franco Melli (Radio Radio): “Dalle partite di stasera mi aspetto che stasera passino tutte e tre le squadre italiane, senza ripercussioni sulle gare di campionato. La Roma ha la gara più complicata domenica, il Sassuolo avrà voglia di rilanciarsi, ma anche i giallorossi avranno la stessa necessità… La Roma è uscita ridimensionata dalla gara di Napoli, si era cominciato a parlare di partita scudetto…”

