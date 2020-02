(LIVE!) SASSUOLO-ROMA, le formazioni ufficiali: Spinazzola preferito a Kolarov. Under e Kluivert con Dzeko

AS ROMA NEWS – Chiuso il mercato, gli occhi dei tifosi si riconcentrano sul calcio giocato. Questa sera al Mapei Stadium va in scena Sassuolo-Roma, match di grande importanza per i giallorossi che dopo il pareggio nel derby devono cercare i tre punti per tenere dietro l’Atalanta.

Stasera ci si attende una partita ricca di emozioni e gol, visto che le due squadre amano più giocare all’attacco che difendersi. Boga, Berardi e Caputo i calciatori più pericolosi dei neroverdi, la Roma invece si affida agli assist di Pellegrini e ai gol di Under e Dzeko. Vi lasciamo alle ultime sulle formazioni e quindi alla diretta testuale del match.

SASSUOLO-ROMA, LE ULTIME DA MAPEI STADIUM

Ore 19:50 – Questo il tweet dell’AS Roma che annuncia il suo schieramento ufficiale:

Ore 19:45 – Ecco la formazione ufficiale del Sassuolo: Consigli; Tojan, Romagna, G.Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang; D.Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.

Ore 19:25 – Questa la formazione ufficiale della Roma anticipata da Sky Sport con un tweet di Angelo Mangiante:

#SassuoloRoma #Ufficiale

4231

Pau Lopez

————-

Santon

Mancini

Smalling

Spinazzola

————–

Veretout

Cristante

————–

Under

Pellegrini

Kluivert

————

Dzeko — Angelo Mangiante (@angelomangiante) February 1, 2020

Ore 18:30 – Cielo coperto sopra il Mapei Stadium, il campo appare in buone condizioni. Tra poco la formazione ufficiale scelta da Fonseca.

SASSUOLO-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Tojan, Romagna, G.Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang; D.Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.

A disp.: Pegolo, Marlon, Muldur, Piccinini, Rogerio, Magnanelli, Bourabia, J.Traore, Raspadori, Defrel.

All.: De Zerbi.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Veretout; Ünder, Lo. Pellegrini, Kluivert; Dzeko.

A disp.: Mirante, Fuzato, Bruno Peres, Ibanez, Cetin, Fazio, Kolarov, Villar, Pastore, Perotti, Perez, Kalinic.

All.: Fonseca.

ARBITRO: Pairetto di Nichelino.

Giallorossi.net – F. Turacciolo