SASSUOLO-ROMA 4-2: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Si è appena concluso il match tra il Sassuolo e la Roma col punteggio di 4-2. Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo questo pomeriggio al Mapei Stadium e al tecnico portoghese Paulo Fonseca:

Pau Lopez 4,5 – Incassa un paio di gol parabili. Serata da incubo per lui, col Sassuolo che lo castiga per ben quattro volte.

Santon 4 – Dopo la bella prova nel derby incappa in una nottata nerissima. Dal 46′ Bruno Peres 5,5 – Entra nella ripresa, nel momento migliore della Roma. Si procura un rigore ma si perde Boga in occasione del quattro a due.

Mancini 4 – Caputo diventa Suarez, lui ne esce umiliato.

Smalling 4 – Più che a calcio, stasera preferisce giocare alla bella statuina.

Spinazzola 5,5 – Prova a fare quello che può, ma in mezzo a tanto marasma è difficile fare meglio.

Veretout 5 – Troppi errori in fase di impostazione. Freddo a segnare un rigore che non cambia la partita. Dal 81′ Villar SV.

Cristante 4 – Una delle sue peggiori partite nella Roma, costellata da continui errori in mezzo al campo.

Ünder 4 – Assente ingiustificato.

Pellegrini 4 – Gioca malissimo e per di più si fa cacciare in modo ingenuo. Della sua prestazione c’è solo da ricordare il bell’assist per il gol di Dzeko.

Kluivert 4,5 – Ci prova ma non incide mai nel match. Caciarone. Dal 66′ Perez 5,5 – Catapultato in mezzo al caos non può fare molto.

Dzeko 6 – L’unico a giocare una partita decente. Realizza il suo centesimo gol, ma non basta.

FONSECA 4 – La sua Roma del primo tempo è un autentico disastro. Non ci sono scuse per quei 45 minuti, e la parziale reazione della ripresa, così come l’arbitraggio a dir poco discutibile di Pairetto, non bastano a giustificarla.

Giallorossi.net – F. Turacciolo