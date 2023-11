(LIVE!) SERVETTE-ROMA: 0-1 (21′ Lukaku). Il belga colpisce su assist di Llorente!

AS ROMA NEWS – Vincere, possibilmente con uno scarto ampio. E’ questa la missione della Roma allo Stade de Genève, in casa del Servette, nel penultimo match del girone G di Europa League.

Solo così i giallorossi possono sperare di raggiungere il primo posto nel raggruppamento senza sperare troppo nel favore dello Sheriff, che oggi ospita lo Slavia Praga a Tiraspol. Gli svizzeri però sono una compagine in salute, e arrivano a questa sfida con una serie di risultati utili che l’hanno portata a raggiungere il secondo posto in campionato.

Non sarà dunque una passeggiata per la Roma, anche considerate le avverse condizioni meteo e il terreno di gioco che si preannuncia decisamente pesante.

LA CRONACA DEL MATCH

PRIMO TEMPO

21′ – GOOOOOOOOOOOOL!! LUKAKU!! Grande azione di Llorente che si stacca e si accentra, palla a Romelu che col mancino la piazza sul secondo palo!! Roma in vantaggio!!

20′ – La Roma prova a spingere, ora è il Servette che si difende.

14′ – Finalmente anche la Roma, con un cross di Dybala sul secondo palo che trova El Shaarawy il cui destro però è impreciso e non inquadra la porta.

12′ – OCCASIONE SERVETTE: Bolla si trova la palla sul destro dopo un cross bassom a centro area, il destro fortunatamente è centrale e Svilar blocca in due tempi!

10′ – Meglio il Servette in questo avvio: altra conclusione dal limite, stavolta di Congnat, palla che esce di poco alla sinistra di Svilar.

7′ – Ancora Servette con Tsunemoto che calcia col mancino dal limite, Svilar devia in angolo.

6′ – Ripartenza Servette con Kutesa che va al tiro, palla alta sopra la traversa.

0′ – Fischio dell’arbitro, si parte!

LE ULTIME DALLO STADE DE GENEVE

Ore 19:55 – La Roma annuncia la formazione ufficiale con un tweet: Mancini non ce la fa, gioca Cristante in difesa. A centrocampo Bove e Aouar, Celik ed El Shaarawy sulle fasce, Dybala e Lukaku in attacco.

Ore 19:45 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena annunciata da Sky Sport: Svilar; Llorente, Cristante, Ndicka; Celik, Aouar, Paredes, Bove, El Shaarawy; Dybala, Lukaku.

Ore 19:00 – Due ore al fischio d’inizio. Piove su Ginevra, temperatura intorno ai 7 gradi. Il terreno di gioco rischia di essere un fattore chiave del match. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre.

SERVETTE-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

SERVETTE (4-4-2): Frick; Tsunemoto, Rouiller, Severin, Baron; Stevanovic, Ondoua, Cognat, Bolla; Kutesa, Bedia. All.: René Weiler.

A disp: Marwan, Besson, Antunes, Magnin, Guillemenot, Diba, Ouattara, Vouilloz, Touati.

ROMA (3-5-2): Svilar; Llorente, Cristante, Ndicka; Celik, Aouar, Paredes, Bove, El Shaarawy; Dybala, Lukaku. All.: José Mourinho.

A disp.: Rui Patricio, Boer, Karsdorp, Pellegrini, Belotti, Renato Sanches, Mancini, Spinazzola, Zalewski, Pagano, Pisilli, Cherubini.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini