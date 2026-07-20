LIVE | Summerville-Roma, Trotta: “Accordo col West Ham per 50 milioni bonus compresi. D’Amico al lavoro sulle commissioni”

La trattativa per Crysencio Summerville entra nel giorno più caldo. La Roma ha scelto l’esterno olandese del West Ham come grande obiettivo per rinforzare l’attacco di Gian Piero Gasperini e ora prova a chiudere una partita arrivata alla fase decisiva. L’accordo con il giocatore è stato raggiunto, il nodo resta quello con il club inglese, che continua a chiedere una cifra molto alta per lasciarlo partire. Oggi, 20 luglio, seguiremo in tempo reale tutti gli aggiornamenti sulla trattativa Summerville-Roma: la possibile fumata bianca, i contatti tra i club, il tema della clausola rescissoria e le valutazioni finali dei Friedkin davanti a un investimento che potrebbe diventare il più alto nella storia giallorossa.
LIVE | ORE 13:40 – TROTTA: “MANCA SOLO L’ACCORDO SULLE COMMISSIONI”
Secondo la giornalista Eleonora Trotta l’accordo tra la Roma e il West Ham è stato trovato per una cifra complessiva intorno ai 50 milioni di euro tra parte fissa, intorno ai 45 milioni, e bonus, sui 5 milioni. Blindato anche l’accordo con il calciatore. Quello che manca è l’accordo sulle commissioni, e nella giornata di oggi D’Amico lavorerà per sistemare tutti i dettagli.
LIVE | ORE 11:00 – RIFIUTATA ANCHE LA SECONDA OFFERTA PER SUMMERVILLE
Arriva un nuovo aggiornamento sulla trattativa per Crysencio Summerville. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, nella notte il West Ham ha risposto negativamente anche alla seconda offerta presentata dalla Roma per l’esterno olandese superiore a 45 milioni. Il rifiuto degli inglesi non chiude però la partita. Il club giallorosso sta già pianificando un ulteriore rilancio nel corso della giornata di oggi, con l’obiettivo di avvicinarsi ancora alla richiesta del West Ham e provare a sbloccare definitivamente l’operazione. Sono ore decisive per capire se la Roma affonderà il colpo fino in fondo o se sarà costretta a fermarsi davanti al muro del club inglese. La trattativa entra nella fase del dentro o fuori.
🚨🇳🇱 AS Roma are set to send a third official bid for Crysencio Summerville to West Ham.
Second proposal in excess of €45m also rejected by #WHUFC, Roma want to try again today.
Key hours ahead: in or out soon. pic.twitter.com/w1B6fgagRJ
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 20, 2026
LIVE | ORE 7:30 – LA ROMA VUOLE CHIUDERE CON O SENZA CLAUSOLA
Questa mattina tutti i quotidiani concentrano l’attenzione su Crysencio Summerville, ormai considerato il grande obiettivo della Roma per l’attacco. Gli altri nomi accostati ai giallorossi, da Antonio Nusa ad Alejandro Garnacho, restano sullo sfondo: la priorità del club è chiudere per l’esterno olandese del West Ham. Con il giocatore l’accordo è stato trovato sulla base di un contratto da circa 4 milioni di euro più bonus. La Roma non supererà dunque il tetto salariale che si era fissata per questa operazione, mantenendo l’ingaggio dentro parametri considerati sostenibili. Ora resta da trovare l’intesa definitiva con il West Ham. Ieri si è parlato a lungo della possibile clausola rescissoria presente nel contratto di Summerville: alcuni quotidiani continuano a sostenerne l’esistenza, altri la mettono in dubbio.
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Il caos nasce anche dalla posizione di Tony D’Amico, che ha smentito la presenza della clausola, mentre altre parti coinvolte nella trattativa ne avrebbero confermato l’esistenza. Non è ancora chiaro se si tratti di una clausola vera e propria, di un accordo già scaduto o di un semplice gentleman agreement tra il West Ham e il giocatore. La sostanza, però, cambia poco: il club inglese valuta Summerville intorno ai 50 milioni di euro e la Roma sta cercando di avvicinarsi a quella cifra. L’operazione potrebbe chiudersi intorno ai 45 milioni più bonus, una proposta che permetterebbe ai giallorossi di avvicinare le richieste del West Ham. Se definito a queste condizioni, l’acquisto di Summerville diventerebbe il più caro nella storia della Roma, superando i 42 milioni di Patrick Schick e i 40 milioni di Tammy Abraham. La Roma, dopo una nottata convulsa e frenetica, conta di arrivare alla fumata bianca tra oggi e domani. (Gasport, Leggo, Il Romanista, Il Tempo, Corsport)
Redazione Giallorossi.net
Io non ci capirò niente ma per me con 50 milioni si può comprare un giocatore più forte, però l’importante è che gasperini sia certo della sua scelta. Però avendo come necessità quella di comprare anche un esterno tutta fascia è un altro esterno alto a sinistra di piede destro, spero che abbiamo ancora budget per concludere le altre operazioni
a me piace Nusa, anche molto.
se lo vuole Gasperini mi fido ad occhi chiusi.
l’importante è che vengano colmate tutte le criticità che ci sono in rosa e che soprattutto si faccia presto.
Esatto. Comprare Summerville a 45 milioni per piu essere obbligato a cedere Kone non mi sembra una geniale.
Non sposterebbe nulla sul valore della squadra
Ma possibile che noi sempre grandi scommesse che raramente riescono, mentre mai riusciamo a prendere giovani da valorizzare???
Abbiamo preso Gasperini e D’Amico per valorizzare i giovani, poi compriamo giocatori da 50 milioni c’è qualcosa che non mi convince.
summerville/moreira sono scommesse enormi per noi, nessuno dei 2 ha mai giocato in cl (e in italia).
costano uno sproposito di cartellino e il primo pure di stipendio, avendo dimostrato cosa????
ruggeri, è usato sicuro, ha vinto da titolare el e giocato la cl con atletico.
si può scommettere con godts/el mala o quel livello ed hendricks in prestito (con soulè+dybala).
poi serve nuovo celik (magari migliore). altro stopper e centravanti. se partisse konè magari ederson (usato sicuro). SFR
Se comprano fanno male se poi fosse arrivata l notizia che la squadra pizza e fichi di turno te lo soffia , ancora peggio… come fai sbagli
Schick, Abraham, Dovbyk : strapagare giocatori non porta a nulla (a meno che non siano campioni affermati) oppure a noi porta male, ma ancora non lo abbiamo capito….
Con un buono scouting e cifre sui 20 milioni si possono prendere ottimi prospetti già pronti per la serie A
secondo me la domanda è: quanto varrà Summerville l’anno prossimo? ci siamo già cascati con Schick, Abraham e Dovbyk a strapagare un giocatore e poi dover pregare per recuperare due spicci. Io credo che dovremmo restare sulla fascia 20-30 milioni, e sperare che Gasp sappia far crescere i giocatori (e il capitale economico), tanto di vincere, al momento, non se ne parla…almeno gettiamo le basi per una squadra che in 2 o 3 anni possa arrivare a competere seriamente
mi chiedo con che coraggio il West ham si ostina a chiedere 50 milioni per Summerville con la squadra retrocessa e ai mondiali l’Olanda è stata eliminata quasi subito. Sicuramente avranno capito che Gasperini ci conta molto e se ne stanno approfittando!! se fossi d’Amico mi sarei fermato al secondo rifiuto
Tanto non compriamo nemmeno questo
Tanto non compriamo nemmeno questo….vedrete
basta così
Gresko a me lascia sempre perplesso l’evoluzione del tifoso che abbiamo avuto…
cioè compri un Big, perchè sono costi da Big nn da far crescere, è in tanti il primo pensiero è a quanto te lo rivendi domani???
cioè… non pensiamo più a se Sum può farci lottare o no per lo Scudetto o arrivare ai quarti o semifinali di CL ma a quanto varrà il prox anno…
tanto a vincere nn se ne parla…
@GS2012, tu pensi veramente che con Summerville, e la rosa attuale, possiamo vincere qualcosa? oggettivamente la coppa italia sarebbe già tanta roba, e manco è facile, il resto direi che siamo nel campo della fantascienza
Che la Roma sia su Summerville (credo che le notizie siano più o meno a questo punto attendibili) è quasi incredibile comunque finisca la faccenda. Attendo sviluppi rapidi in un senso o nell’altro.
Guarda,
se fai un giro sui siti di calciomercato inglesi tutta questa sicurezza non c’è,
ma neanche sulla trattativa.
Anzi, si parla più di squadre arabe.
Soprattutto, paradossalmente, il West Ham con la retrocessione guadagnerà un pacco
di soldi con il sistema dei rimborsi, e non ha nessuna fretta di vendere.
Ma con un mese e mezzo di mercato davanti,
con squadre in premier che tirano fuori 50ML come fossero spiccioli,
ma perchè dovrebbe accettare un’offerta al ribasso?
Quindi una settimana fa la Roma aveva proposto 45Ml, ma avevano rifiutato.
Ieri giornata della svolta, e la Roma propone 45ML, che guarda un po’ rifiutano.
Secondo i giornali inglesi, la richiesta è 60ML, non si capisce di $ o di €.
Prezzo assolutamente senza senso, ma con i soldi e i numeri che girano lì
(MA SOLO LI’, tra di loro) non stupisce.
Qundi secondo voi è vero e D’Amico sono 2 settimane che presenta la stessa offerta come nel giorno della Marmotta conoscendo già la risposta.
Sarà..
Anto l’orig. ma cosa “guadagnerà un pacco di soldi” con la retrocess?! Distorcete sempre la realtà!
Il cosiddetto “Parachute Payments”, non sono “paracadute” atti a far arricchire i club, ma ammortizz. per evitarne il fallimento!
Il solo crollo DRASTICO dei ricavi che il passaggio dalla Premier alla Champ comporta, il “paracadute” non arriva nemmeno a coprirlo, senza contare gli stipendi, che il WH ora in Champ avrà 4 volte sopra la media!
500 c. non mi permettono di dire altro, cerca!
Mi sembra un eccesso pagarlo 50 mln.
Una storia di infortuni preoccupante l anno scorso e numeri in temrini di gol e assist insoddisfacenti.. Spero di sbagliarmi
li vale tutti questi soldi?
bho ti sicuramente sei un Ds , diccelo te
Schick 42 milioni! 😭😭😭
Il naccheraro de Siviglia vendette anche Salah a 48…
Schick poi i numeri li ha fatti
Davvero , c’è da piangere ! Un flop pazzesco Schick
mah , sarà bravo di certo , non lo metto in dubbio , ma con tutti i giocatori disponibili pensavo arrivassero dei giocatori da 25/30mln casomai da campionati inferiori e con stipendi piu abordabili … se fa come Tammy o Dovbyk che famo dopo ?
cmq Forza Roma
Basta che poi per pagarlo non tocca vendere Kone’ perché il gioco non vale proprio la candela
Koné penso si debba vendere lo stesso entro Luglio per i soliti motivi di SA
mi sembra il un azzardo…bho do fiducia a Gasi..ma sono assai perplesso…. bisogna cercare nomi sconosciuti da veri intenditori di calcio anche secondo me
servono certezze e scommesse. solo il psg prende solo certezze.
…servono sconosciuti da valorizzare…
se è per qualificarci per la Confernce certo, ma se vuoi alzare il livello me sa che devi spendere big money, io sarei per spendere ma se a tutti voi piace la nuova Roma sassuolizzata mi arrendo…
daje Roma daje
Ma quanto caos creano questi giornalisti !
Greenwood doveva costare 45 milioni (e con altri numeri) e poi i turchi fanno il comunicato ufficiale a 39 milioni in sette anni.
e la Roma non ha mai i8nviato una proposta di acquisto.
Questo non si sa’ quanto costa l’unica notizia è che da 6 milioni l’anno di ingaggio ne ha accettati 4.
Vai a vedere che pure questa è una bufala e la Roma ingaggerà Benaltro l’unico giocatore che soddisfa tutti.
Greenwood voleva 10M di stipendio. Abbiamo un tetto salariale a 5/5.5M, non potevamo semplicemente fare quest’operazione.
il giocatore ha scelto il progetto con più soldi.
E ci sta, non è una critica.
Per la Roma, il problema non è tanto il prezzo del cartellino ma piuttosto lo stipendio e le commissioni.
Ugo,
Gasp è stato chiarissimo: c’è un tetto salariale e SOPRATTUTTO un equilibrio dello spogliatoio.
Ma se Malen arrivato da una squadra che è in Champions ne prende 4,
ma puoi seriamente dare 5 a Summerville???
Poi fai tutti rinnovi a 6???
“Summerville non è nei parametri della Roma”. Gasp dixit.
Poi magari scherzava eh….
Summerville, per quanto possano nutrirsi dubbi, sarà l’acquisto di luglio.
Altri verranno ad agosto, non appena definite alcune cessioni (non faccio nomi) entro fine luglio. C’è una vasta platea di tifosi che pensa che non sia così. Ma effettuare le cessioni sbloccherà la “patente” ad agire sul mercato e tempi e dinamiche degli acquisti cambieranno.
D’amico lo sa: e questo è l’importante.
Ao e quanno nun comprano perche’ non comprano quanno comprano stanno a spenne troppo
ma che so i vostri isoldi ?? ma magari me portano i mejo ma che me frega a me daje ROMA
boni sordi
Per tutti quelli che dicono sia un eccesso pagare Summerville 50 milioni.. mi spiegate a meno chi prendete? Dobbiamo fare la champions, non possiamo permetterci di fare scounting per affidarci ad un giovane di belle speranze per ricompetere di nuovo in champions dopo 6/7 anni. Non abbiamo il tempo come il Bournemouth che spende 40 milioni per Ryan del brasile e sperare che esploda.. Ormai i prezzi sono questi, punto. Se vuoi un esterno la base di partenza e’ 40 milioni in su.
Godts
@Nick16
E’ sbagliata la tua prospettiva….in champions non puoi competere, ci sono squadroni che sono semplicemente ingiocabili. La champions è esclusivamente un obiettivo finanziario che ti dovrebbe consentire di rafforzare la squadra per competere in Italia.
Ma no!…spiegassero se devono mettere qualche euro sui milioni che forse spende la Roma piuttosto.
Ma che ve frega!…la Lazio fa il mercato a costo zero, ve piace?
Noi se lamentamo perchè “spendono”….incredibile
Il Napoli 3 anni fa prese Kvara per 10 milioni con un ingaggio da 1,5. Però aveva osservatori anche in Georgia. Per guardare la Premier non serve lo scouting
Con 50 milioni ti esce :
– Godts
– El mala
– alajbegovic
– Diao
– Garnacho
– nico Williams
E in base alla formula di acquisto potrebbero uscirne pure due. Tutti i tifosi vogliono vedere una Roma più forte. E tutti sarebbero contenti di avere sumnerville in squadra, ma se le condizioni sono queste naturalmente preferiscono virare su giocatori migliori.
Io spero ci sorprendano con altro, mi sembra un prezzo eccessivo per uno che è retrocesso.
Concordo, secondo me è sopravvalutato, ma sarebbe sicuramente un upgrade rispetto a Celik anche se a caro prezzo. Spero vivamente di ricredermi sul suo valore…
Io spero che prendano le prime opzioni del Mr., mica pago io. Manco te, immagino.
Speriamo…
Spendere 50 ml per un giocatore che per me ne vale al massimo 30 significa distogliere 20 ml dal mercato ovvero fare un altro acquisto importante.
Non si tratta di fare il commercialista ma la buona massaia che sa razionalizzare le spese.
Credo che il buon Saverio che è un addetto ai lavori sappia trovare almeno 10 nomi che non costano più di 30 ml e valgono Summerville o persino più forti (Mitoma).
Io leggo solo posts da commercialisti, 16 anni di proprietà americane c’hanno plasmato. Vietato sognare, sempre a fare calcoli.
Dovremmo sperare che i proprietari prendano quelli che il tecnico reputa prime scelte, calciatori che lui pensa possano essere più forti e funzionali per essere competitivi.
Ad alti livelli, e ricordo che si deve giocare la Champions, non basta gente funzionale a schemi e gioco, debbono essere pure di alta qualità.
E senza dover vendere sempre i migliori.
Ti sei risposto da solo…..”per me”……
Vabbè…con tutto il rispetto per te e Valerio…andate a Trigoria, con tanto di curriculum, presentate questa lista di nomi, vi fate una chiacchierata con D’Amico e il Gasp in cui spiegate quali devono essere le nuove strategie…forse ci scappa anche una call con Ryan, se non parlate inglese un traduttore se trova facile e sicuramente il popolo giallorosso ve ne sarà grato, io per primo.
Ma ho il timore che manco ve aprono il cancello…a Trigoria
Più che altro mi domando come fa a valere 50mln uno che ha fatto quasi panchina ovunque e viene da 6 mesi di stop per un problema alla gamba e segna e fornisce assist meno di pellegrini.
Di giocatori sotto i 50mln ce ne sono e pure tanti…
cum grano salis. Saverio ha molti spunti interessanti e sicuramente ragiona in maniera diversa dal sefardito medio (a cui in genere nun je va mai bene ncats).
Razionalizzare le spese non vuol dire per forza risparmiare 20mln, può voler dire anche investirne 50 per un giocatore che concretamente valga quella somma e porti un ritorno in termini di gioco, di immagine e magari di rivendita.
Schick, Abraham, Dvbyk tutti sopra i 40… non sono di grande auspicio i nostri “grandi” acquisti..
Tra mondiale e follia di mercato , il prezzo dei giocatori è decisamente esagerato, però è questo … va detto che Summerville è molto bravo in velocità e a saltare i difensori … sembrerebbe effettivamente un ottimo acquisto in grado di alzare il livello della Roma … oltretutto si andrà a formare un bell’attacco con Malen e Dybala , insomma ci sarà da divertirsi
Sembra dirlo lo stesso Summerville nella foto: “che fate, dormite?”.
Ecco, se lo vuole l’allenatore si sbrigassero a prenderlo.
Le grandi squadre e la continuità di obiettivi si costruiscono – purtroppo- con valanghe di soldi. Tifiamo Roma oppure l’Ufficio Ragioneria di Trigoria?
Non si tratta di tifare i conti della Roma, non si può far finta che il problema spesa eccessiva non infuisca sul resto del mercato. Dobbiamo anche sostituire Celik che era titolare quasi fisso. Se sfori alla prossima stagione ti ritrovi con altre limitazioni di mercato. Semplicemente se certe cose le sai te ne preoccupi…
Qui il 90% tifa indubbiamente l’Ufficio Ragioneria di Trigoria, o qualche studio di Commercialisti Riuniti.
16 anni di propaganda martellante hanno prodotto i frutti desiderati da queste proprietà USA cui interessano solo gli affari, e questi affari non passano per la costruzione di una squadra competitiva e vincente. Semmai dello stadio.
Speriamo arrivi presto il via libera definitiva all’opera e che altrettanto presto i friedkin vendano a chi vuole pure vincere.
Quindi secondo te se ti chiedono 70ML va bene e bisogna sbrigarsi a prenderlo, giusto?
@WincenT
Più difficoltà sul mercato di quelle cui stiamo assistendo e assistiamo da anni?
Chiudiamo bottega, allora.
Anto, io semplicemente mi auguro che dentro e fuori la società ci siano professionisti che hanno la competenza per fare valutazioni e agire di conseguenza meglio di quanto possiamo fare noi davanti a un monitor.
La logica è semplice: lo chiede l’allenatore perché convinto che sia un elemento capace di aggiungere qualità in campo? Lo vai a prendere. Punto. Senza poi dover ripiegare sui surrogati o sui contentini di ripiego.
Ciò non significa giustificare ogni prezzo possibile. Forza Roma.
Con le cifre che girano in Inghilterra, 50 milioni non sono nemmeno tanti.
Hai ragione, purtroppo stiamo in Italia…
Ma compri in Inghilterra Emil!😊 io penso che si possa discutere su chi vale spendere quella cifra, ma con i nomi che circolano chi scegli scegli, quello paghi: Nusa (10 goal in due anni in Germania) quello costa, poi El Mala, Garnacho, chiunque. Godts non so quanto costa, ma se Gasp vuole Summerville non possiamo far altro che cercare di accontentarlo
Secondo me lo pagherà 35 bonus compresi. Non cominciate a dire costa troppo è meglio questo o quello, e poi vi lamentate se non arriva nessuno, fate i tifosi e no i commercialisti. Tanto se sa che non vedete l’ora di andare a Fiumicino, almeno questo risparmiatecelo.
50 milioni per uno che ha fatto 6 goal ed è retrocesso con la sua squadra poi magari ci diranno che tocca vende kone’ per pagarlo
2 anni fà ha avuto un infortunio di 250 giorni. 5 goal. 50 milioni. Fidamose del Gasp
La mia perplessità nasce dal suo storico infortuni. Il suo gioco,fatto di corsa e strappi , lo rende molto soggetto a problemi muscolari, basta andare a vedere i dati. Speriamo bene…
boh.. se questo e’ il costo preferirei godts . mi ispira più fiducia visti i numeri
vediamo la cifra ma non può essere considerato una scommessa alla lookman pagato due spicci .Questo se viene deve essere considerato uno già pronto e che fa la differenza .
Summerville è un bel nome, starebbe benissimo addosso ad un giocatore forte… ma da quello che so non a lui.
Ma se lo prendiamo desidero fortemente di sbagliarmi.
Il problema è con il West Ham. La Roma non può pagare l’intera cifra soldi in bocca come richiederebbe la clausola, per problemi di Squad Cost Rule e quindi vorrebbe eseguire un pagamento in più rate. Però la clausola non si può pagare in più rate, ma solo “all in”. Perciò il West Ham è libero di chiedere la cifra che vuole e la Roma tratta. Credo che Soulè sia in uscita e non si sia spento un interesse per Ndicka (Inter, Juve, Tottenham, Newcastle).
Ma è stato detto da più fonti che non esiste nessuna clausola..
Forza Roma
neanche il tempo di uscire dal settlement agreement che ci torneremo molto presto se buttiamo tutti questi soldi così. 50 milioni per uno che ne vale la metà. piú di 4 di stipendio quando gente come Moreira, El mala, Alajbegovic e nusa avrebbero accettato anche a meno.
Ce ne pentiremo, e anche tanto.
Non sono un estimatore della proprietà, ma alla critica perchè “spendono troppo” non mi accoderò mai! la trovo pretestuosa .
Secondo me si può discutere o eventualmente criticare il valore del giocatore in rapporto al prezzo speso, ma il giocatore in questione va prima visto con la Roma…perchè se è bravo o meno in altre squadre e in altri campionati a me non interessa.
Ma chiedere a priori alla Roma di spendere meno di quanto intende spendere…boh non lo capisco, per chi tifate?
ma se te presenti con un acquisto da 50 Mil ..per prendere un giocatore che non mi sembra Maradona ..mi aspettavo un acquisto tipo Wesley..costo medio ma giocatore forte ..
puoi spendere tutti questi soldi per giocatori tipo abhrans o dobic da 40 Mil poi autentici fiaschi ..
ma dai ..hai cacciato il Ds che ti ha portato un ragazzino potenziale ma a 20 Mil non a 55
Wesley lo hai comprato come terzino destro a circa 30…Summerville è un esterno di attacco a circa 50.
Solitamente gli attaccanti costano di più
spiego per chi non capisce ancora
la cessione per 40 milioni va fatta a prescindere perché nel bilancio serve alla voce entrate quella cifra.
non è che se la Roma spende 50 per uno, da 40 diventano 90 da ottenere a fine mese. i 50 di oggi vanno sul prossimo bilancio. perciò non serve dire kone non può costare 40 e lui 50. a te servono i 40 da registrare. fossero stati 70, avrebbero detto si cede solo a 70. chiaro ora?
ma basta si buttassero su Mika Godts . con 40 mln e 2/2.5 milioni di ingaggio si chiude
Io avrebbe fatto all in su Godts. Con un offerta come quella che si active statement facendo per Summerville, secondo me sarebbe venuto.
Dannato autocorrect. “Che si active treatment” = che sembra si stia facendo
nn è cn operazioni a queste condizioni che si cresce, soprattutto se poi nn ci sn mezzi per coprire tutte le altre carenze della squadra
ma perché fissarsi con Summerville se ci sono giocatori migliori a cifre migliori? Ma poi secondo l’intervista di Gasperini, aveva fatto intendere che certi ingaggi la Roma non li avrebbe pagati, non perché non poteva permetterseli, ma per non creare malumori con gli altri giocatori artefici della conquista di un posto in CL.
Sembra di rivivere la telenovela di Rios dello scorso anno quando sembrava che i brasiliani erano impuntati su 30 mln a cui la Roma non voleva arrivare salvo poi scoprire il giocatore fu venduto al benfica per 27 mln. Se è vero che, per summerville, l’offerta è di 45 mln e la domanda di 50 mln un’intesa si trova , non fosse così allora la verità è un’altra.
Con i prezzi che girano, il costo di Summer ville è giusto. Quando scrivete che si possono prendere calciatori più forti per molto meno, fate i nomi e fra qualche mese ne riparliamo.
El Mala Nusa Godts … si potrebbe anche virare su altro vista il secondo rifiuto … tra l’altro tutti e tre meglio di questo
Nusa è il peggiore di tutti, giocatore sopravalutato come pochi, che ai mondiali, a parte un gol che se ci riprova 1000 volte non lo fa più, è stato più un peso che una risorsa per la sua squadra. Intanto il punto è uno: se avessero preso Nusa e non Summerville… ehhhh, ma l’olandese ha giocato in Premier ed anche ai mondiali lo avere visto… sempre la solita storia di noi Romanisti
Speriamo che Summerville non sia un flop, perché poi rivenderlo a certe cifre non sarà facile,(vedi Dovbik) in teoria Gasperini è D’Amico devono aver valutato bene l’acquisto del giocatore, ma poi la pratica è ben diversa come abbiamo visto con altri giocatori….
Manco è arrivato già stamo a penzà a venneselo
basta pure con quest’altro . ma solo i nostri costano poco?
Io tifo che il tutto si risolva a nostro favore perché questa è la volontà del Mister e della Società.
Dopodiché si metta in nota che alle squadre inglesi, dovessimo mai ascoltarle per future vendite (Kone’?), si fissi una BELLA CIFRA e fankulo ogni discorso di trattativa!!!
Se fanno loro così con noi con limitazioni di entrate e di mercato, per loro “non ci deve essere pietà “…….
FORZA ROMA
Non so bene per quale motivo ma mi viene da pensare che la Spagna ha appena vinto i mondiali con in campo due 19enni. Naturalmente non tutti sono Yamal o Cubarsì -> miglior giovane dei mondiali, ma mi riesce difficile pensare che qualcosa nel disastro del calcio nostrano non dipenda anche dall’assenza di coraggio nel far giocare di più i giovani forti, affiancandoli a gente più rodata ma comunque non rinunciando in partenza a farlo.
Siamo nel paese in cui a 40 anni ancora ti senti dire “vabbè ma te sei giovane” e ti stupisci? Siamo un paese finito, altro che orgoglio, ‘a nazzzione….basta solo volerlo vedere.
Io 2 anni fa scrissi di 2 difensori del Barcelona di cui 1 Xavi stava già inserendo a facendo giocare in 1a squadra nonostante la giovanissima età che già era palese fin dalle sue prime partite che era fenomenale nella loro squadra B già 3 anni fa, è questo era Cubarsi. L’altro giovane difensore, anche lui un 2007 incominciava il suo percorso nella loro squadra B 1 stagione dopo ma già debuttava in CL 2 anni fa e mostrava talento. Questo era Cuenca preso dal Como pochi giorni fa per €500mila
Cambiano i ds ma la situazione non cambia , sono 8 anni che hanno firmato il FPF , mi chiedo come puoi fare mercato ,siamo al 20 luglio con il raduno gia’ iniziato da una settimana e nessuno giocatore preso e un giocatore perso che ha ridotto la rosa di giocatori,
boh
West Ham…ma mo va là .
Ma mica è Barcolà.
Troppo tempo e soprattutto troppi soldi.
fate rilanci di un euro. cmq io non lo prenderei proprio.
ma le valutazioni chi le fa? Nico Williams guardi su transfermarkt lo valutano 40 milioni e summerville dovrebbe valerne 55-60? bah sinceramente ci stiamo un pò incartando secondo me forse era meglio prendere alaibegovic o altro..
Ma Nico lo vendono solo per il valore della clausola che è di 90..
Transfer e una fonte per vedere tante cose.. Ma insomma, non è il vangelo..
Quindi no.. Nico non lo prendi a 40
El Mala non lo prendi a 45 come scrivono su Transfer
Godts non lo prendi a 35 come scritto su Transfermarket
Sono valori indicativi, nulla di più.. E spesso sbagliano anche di 100 mln.. Dipende dal mercato..
Forza Roma
se lo tenessero….
Ho letto i commenti però io sono sotto contratto e non potrei anche volendo incontrare alcuna persona di altri club senza esserne autorizzato. Alcune volte non posso esprimermi su calciatori che sono osservati da parte dei 3 club per cui lavoro. Io conosco in linea generale si tanti calciatori a prezzi inferiori e qualcuno lo nomino un po’ x un pour parler con voi solo x farvi capire che di opzioni ce ne sono tante ma devono essere proposte al Gasp da chi ci lavora dentro Trigoria
Con le squadre inglesi non può contrattare al ribasso …te lo hanno fatto capire anni fa con Smalling…..se la Roma davvero lo vuole deve dargli il denaro che richiedono …fosse per me …andrei su altri profili …..forza Roma
il nostro mister non si discute, ci ha riportato in Champions. Peró quando si parla di mercato, si incaponisce, vuole vuole e poi rivuole. E anche noi tifosi VOGLIAMO. Ma, senza rifare gli orrori del passato. Chi é, cosa ha fatto questo giocatore, per essere strapagato? ancora niente. allora mi riprendo Salah, un botto di stipendio, ma non lo pago niente. poggia e buca fa pari!!
ma se nemmeno i giornalisti sanno realmente quanto costa visto che c’è chi dice che ci sta una clausola e chi invece dice di no, ognuno dice la sua sperando di prenderci e noi tifosi in mezzo senza capirci nulla. Forza Roma
ho il terrore che Dan o i suoi consiglieri possano leggere i social e farsi influenzare
cioè,per la prima volta stiamo facendo un’acquisto di livello, nel reparto che Gasp c’ha detto più volte essere fondamentale ed è scoperto dallo scorso anno e siccome costa come un Big il tifoso critica il possibile acquisto
cioè,Dan decide di spendere circa 50 ml per un calciatore e i tifosi non lo vogliono?e si,mejo un Vent o un Sar che non ti fanno lottare per lo Scudetto però ti costano meno di ingaggio
purtroppo il mercato oggi e’ una lotteria se ti va bene ok ma ti puo’ anche andare male, tradotto o hai preso uno come Malen e hai preso uno come Dovbik
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.