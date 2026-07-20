LIVE | Summerville-Roma, Trotta: “Accordo col West Ham per 50 milioni bonus compresi. D’Amico al lavoro sulle commissioni”

La trattativa per Crysencio Summerville entra nel giorno più caldo. La Roma ha scelto l’esterno olandese del West Ham come grande obiettivo per rinforzare l’attacco di Gian Piero Gasperini e ora prova a chiudere una partita arrivata alla fase decisiva. L’accordo con il giocatore è stato raggiunto, il nodo resta quello con il club inglese, che continua a chiedere una cifra molto alta per lasciarlo partire. Oggi, 20 luglio, seguiremo in tempo reale tutti gli aggiornamenti sulla trattativa Summerville-Roma: la possibile fumata bianca, i contatti tra i club, il tema della clausola rescissoria e le valutazioni finali dei Friedkin davanti a un investimento che potrebbe diventare il più alto nella storia giallorossa.

LIVE | ORE 13:40 – TROTTA: “MANCA SOLO L’ACCORDO SULLE COMMISSIONI”

Secondo la giornalista Eleonora Trotta l’accordo tra la Roma e il West Ham è stato trovato per una cifra complessiva intorno ai 50 milioni di euro tra parte fissa, intorno ai 45 milioni, e bonus, sui 5 milioni. Blindato anche l’accordo con il calciatore. Quello che manca è l’accordo sulle commissioni, e nella giornata di oggi D’Amico lavorerà per sistemare tutti i dettagli.

LIVE | ORE 11:00 – RIFIUTATA ANCHE LA SECONDA OFFERTA PER SUMMERVILLE

Arriva un nuovo aggiornamento sulla trattativa per Crysencio Summerville. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, nella notte il West Ham ha risposto negativamente anche alla seconda offerta presentata dalla Roma per l’esterno olandese superiore a 45 milioni. Il rifiuto degli inglesi non chiude però la partita. Il club giallorosso sta già pianificando un ulteriore rilancio nel corso della giornata di oggi, con l’obiettivo di avvicinarsi ancora alla richiesta del West Ham e provare a sbloccare definitivamente l’operazione. Sono ore decisive per capire se la Roma affonderà il colpo fino in fondo o se sarà costretta a fermarsi davanti al muro del club inglese. La trattativa entra nella fase del dentro o fuori.

🚨🇳🇱 AS Roma are set to send a third official bid for Crysencio Summerville to West Ham. Second proposal in excess of €45m also rejected by #WHUFC, Roma want to try again today. Key hours ahead: in or out soon. pic.twitter.com/w1B6fgagRJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 20, 2026

LIVE | ORE 7:30 – LA ROMA VUOLE CHIUDERE CON O SENZA CLAUSOLA

Questa mattina tutti i quotidiani concentrano l’attenzione su Crysencio Summerville, ormai considerato il grande obiettivo della Roma per l’attacco. Gli altri nomi accostati ai giallorossi, da Antonio Nusa ad Alejandro Garnacho, restano sullo sfondo: la priorità del club è chiudere per l’esterno olandese del West Ham. Con il giocatore l’accordo è stato trovato sulla base di un contratto da circa 4 milioni di euro più bonus. La Roma non supererà dunque il tetto salariale che si era fissata per questa operazione, mantenendo l’ingaggio dentro parametri considerati sostenibili. Ora resta da trovare l’intesa definitiva con il West Ham. Ieri si è parlato a lungo della possibile clausola rescissoria presente nel contratto di Summerville: alcuni quotidiani continuano a sostenerne l’esistenza, altri la mettono in dubbio.

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Il caos nasce anche dalla posizione di Tony D’Amico, che ha smentito la presenza della clausola, mentre altre parti coinvolte nella trattativa ne avrebbero confermato l’esistenza. Non è ancora chiaro se si tratti di una clausola vera e propria, di un accordo già scaduto o di un semplice gentleman agreement tra il West Ham e il giocatore. La sostanza, però, cambia poco: il club inglese valuta Summerville intorno ai 50 milioni di euro e la Roma sta cercando di avvicinarsi a quella cifra. L’operazione potrebbe chiudersi intorno ai 45 milioni più bonus, una proposta che permetterebbe ai giallorossi di avvicinare le richieste del West Ham. Se definito a queste condizioni, l’acquisto di Summerville diventerebbe il più caro nella storia della Roma, superando i 42 milioni di Patrick Schick e i 40 milioni di Tammy Abraham. La Roma, dopo una nottata convulsa e frenetica, conta di arrivare alla fumata bianca tra oggi e domani. (Gasport, Leggo, Il Romanista, Il Tempo, Corsport)

Redazione Giallorossi.net