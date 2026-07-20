CALCIOMERCATO ROMA LIVE | Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo lunedì 20 luglio 2026 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 11:10 – Anche Mbaye tra i nomi per l’attacco

Tra i profili seguiti dalla Roma per rinforzare la trequarti resta anche Ibrahim Mbaye (18), giovane esterno offensivo del PSG. Il classe 2008 è uno dei nomi monitorati da D’Amico come possibile soluzione di prospettiva, mentre la priorità dei giallorossi resta il grande colpo sulla corsia sinistra, con Summerville in cima alla lista. (Leggo)

Ore 10:00 – Garnacho proposto alla Fiorentina, ma vuole la Roma

Alejandro Garnacho (22) sarebbe stato proposto anche alla Fiorentina, ma la volontà dell’esterno argentino resterebbe quella di approdare alla Roma. La pista resta però in fase di stallo: i giallorossi preferirebbero un prestito, mentre il Chelsea continua a puntare a una cessione a titolo definitivo. Senza aperture sulla formula, al momento non si registrano passi avanti concreti. (Niccolò Santi)

Ore 9:45 – Tresoldi, il Bruges scioglie le riserve

Nicolò Tresoldi (21) resta il profilo individuato dalla Roma per un eventuale cambio in attacco. Il Bruges tra oggi e domani potrebbe chiarire le proprie intenzioni sul futuro dell’italo-tedesco e sul prezzo del cartellino. I giallorossi restano alla finestra, forti di una base d’intesa già trovata con il giocatore. (Il Tempo)

Ore 9:20 – Moreira si allontana

Diego Moreira (21) resta un obiettivo della Roma per la fascia, ma negli ultimi giorni la pista si è complicata. Dopo l’accordo trovato con il calciatore, le richieste dello Strasburgo hanno frenato l’operazione. D’Amico continua a cercare profili utili per affiancare Wesley, ma i nomi di Molina e Dodò al momento non convincono pienamente. (Il Tempo)

Ore 8:35 – Endrick proposto, possibile solo in prestito

Endrick (20) resta sullo sfondo per l’attacco della Roma. Il brasiliano del Real Madrid è stato proposto da intermediari e potrebbe partire solo a titolo temporaneo. L’operazione avrebbe costi sostenibili, ma al momento non è la priorità del mercato giallorosso. (Il Tempo)

Ore 7:10 – Summerville, Roma alla stretta finale

La Roma è alla stretta finale per Crysencio Summerville (24). Dopo l’accordo di base trovato con il giocatore per un ingaggio da 4 milioni più bonus, D’Amico tratta a oltranza con il West Ham per abbassare la richiesta degli inglesi. La distanza resta sul cartellino: i giallorossi puntano a chiudere sotto i 53 milioni, magari con bonus facilmente raggiungibili. (Il Messaggero / Il Tempo / Gazzetta dello Sport)

IN AGGIORNAMENTO…