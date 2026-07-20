FOTO | Gasperini, D’Amico e lo staff a pranzo fuori nel giorno di riposo della squadra

Giornata di riposo per la Roma. Gian Piero Gasperini, il direttore sportivo Tony D’Amico e tutto lo statt tecnico hanno trascorso il pranzo insieme a Santa Severa, presso il celebre ristorante L’Isola del Pescatore. A testimoniare la presenza dello staff giallorosso è stato lo stesso locale, che ha pubblicato alcuni scatti sui propri canali social accompagnati dal messaggio: “Bellissima giornata di riposo oggi con il mister ed il suo staff”.
Un incontro informale, a pochi passi dal mare, che conferma il clima di collaborazione tra l’allenatore della prima squadra, il responsabile del mercato e tutte le componenti dello staff. Oggi, intanto, può essere una giornata chiave anche sul fronte Crysencio Summerville. La Roma sta lavorando per rilanciare l’offerta al West Ham dopo i no incassati nelle ultime ore, con l’obiettivo di avvicinarsi alla richiesta del club inglese e provare a chiudere per l’attaccante olandese.
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Il mercato racconta ore frenetiche, tra offerte, rilanci e attese decisive. La cronaca della giornata, però, restituisce anche un’immagine diversa: Gasperini, D’Amico e Scala insieme a pranzo, in un clima apparentemente sereno e disteso. Come spesso accade, mentre fuori rimbalzano cifre, ultimatum e trattative da dentro o fuori, dentro il club si lavora con maggiore calma. O almeno, così sembra.
Redazione Giallorossi.net
ma D’Amico nn stava al lavoro sulle commissioni x summerville? invece sta a decidere se prendere il branzino o il pescato del giorno… daje rega’ e forza roma
mi piace pensare siano usciti a festeggiare
Mi sa che Gasperini a pranzo con Massara con c’è mai andato, segno che con D’Amico esiste un rapporto che va un pò al di là della semplice vita aziendale.
Questo mi fa ben sperare per le sorti della Roma nella stagione che sta per iniziare.
Cene e pranzi con i colleghi non sono una cosa eccezionale ma rientrano nei processi di team building, spero che siano avvenuti anche con Massara o sarebbe un eccezione. Almeno abbiamo capito perché rivolevano Totti in società per farsi dare le ditte sui ristoranti, questo è uno che almeno in passato frequentava spesso
se si sono presi la giornata per andare a pranzo fuori vuol dire che summerville è preso… staranno aspettando solo il lavoro degli avvocati per la stesura dei contratti. in caso contrario starebbero a lavoro per prendere qualcunaltro al suo posto.
Ma quando la TROTTA dice che stanno definendo i dettagli intende che stanno decidendo il vino da accompagnare al pranzo ? 😂
Ma che erano, quattro cozze gratinate in croce da dividere pure? Proprio vero che più il ristorante è famoso e meno si mangia.
ci stavo anche io a pranzo dal pescatore……sono esseri umani…… Sommerville è già preso….aspettate la conferenza di D’amico……. sorpresa…….
Tutti un solo piatto davanti. Gasp ne ha 5
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.