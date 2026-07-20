FOTO | Gasperini, D’Amico e lo staff a pranzo fuori nel giorno di riposo della squadra

Giornata di riposo per la Roma. Gian Piero Gasperini, il direttore sportivo Tony D’Amico e tutto lo statt tecnico hanno trascorso il pranzo insieme a Santa Severa, presso il celebre ristorante L’Isola del Pescatore. A testimoniare la presenza dello staff giallorosso è stato lo stesso locale, che ha pubblicato alcuni scatti sui propri canali social accompagnati dal messaggio: “Bellissima giornata di riposo oggi con il mister ed il suo staff”.

Un incontro informale, a pochi passi dal mare, che conferma il clima di collaborazione tra l’allenatore della prima squadra, il responsabile del mercato e tutte le componenti dello staff. Oggi, intanto, può essere una giornata chiave anche sul fronte Crysencio Summerville. La Roma sta lavorando per rilanciare l’offerta al West Ham dopo i no incassati nelle ultime ore, con l’obiettivo di avvicinarsi alla richiesta del club inglese e provare a chiudere per l’attaccante olandese.

Il mercato racconta ore frenetiche, tra offerte, rilanci e attese decisive. La cronaca della giornata, però, restituisce anche un’immagine diversa: Gasperini, D’Amico e Scala insieme a pranzo, in un clima apparentemente sereno e disteso. Come spesso accade, mentre fuori rimbalzano cifre, ultimatum e trattative da dentro o fuori, dentro il club si lavora con maggiore calma. O almeno, così sembra.

Redazione Giallorossi.net