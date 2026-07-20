FLASH GIALLOROSSO | Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo lunedì 20 luglio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – D’Amico, conferenza in settimana: “Nuovo acquisto? Speriamo”

Questa sarà anche la settimana della conferenza stampa di presentazione di Tony D’Amico. Il ds giallorosso, spesso al telefono durante il test con la Primavera, ha risposto con un secco “speriamo” alla domanda sulla possibilità di arrivare alla conferenza con un nuovo acquisto già chiuso. (Il Tempo)

Ore 8:40 – Pellegrini riparte col preparatore e chiede un triennale

Dopo i rinnovi di Dybala, Mancini e Cristante, la Roma vuole chiudere anche il capitolo Pellegrini ed evitare un nuovo caso Celik. Il numero 7 oggi riprenderà ad allenarsi con un preparatore atletico, dopo le vacanze trascorse con un fisioterapista per recuperare dall’infortunio. Resta da trovare l’intesa sulla durata: l’agente chiede un triennale, ma le parti restano fiduciose. (Corriere della Sera)

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